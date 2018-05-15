GS Başkanı Mustafa Cengiz: Göztepe Maçını Stadımızda İzleyebiliriz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün gündemine dair önemli açıklamalar yaptı. Cengiz, "İl Güvenlik Kurulu izin verirse Göztepe maçını TT Stadında izleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı Spor Masası'na konuk olan Cengiz, şunları söyledi:

"KURUL İZİN VERİRSE GÖZTEPE MAÇINI STATTA İZLEYECEĞİZ"

"Göztepe gibi değerli bir takımın 10 bin kişilik stada mahkum olarak oynaması üzücü. Daha çok taraftarımızın maça girmesi için Göztepe'den teklif beklerdik. Türkiye'de ilk kez yapmayı planlıyoruz. Cumartesi günü stadımızda taraftarımız için dev bir şölen hazırlıyoruz. İl Güvenlik Kurulu izin verirse Göztepe maçını Türk Telekom Stadyumunda izleyebiliriz."