GS Başkanı Mustafa Cengiz: Göztepe Maçını Stadımızda İzleyebiliriz
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "İl Güvenlik Kurulu izin verirse Göztepe maçını Türk Telekom Stadyumunda izleyebiliriz." dedi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün gündemine dair önemli açıklamalar yaptı. Cengiz, "İl Güvenlik Kurulu izin verirse Göztepe maçını TT Stadında izleyebiliriz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı Spor Masası'na konuk olan Cengiz, şunları söyledi:
"KURUL İZİN VERİRSE GÖZTEPE MAÇINI STATTA İZLEYECEĞİZ"
"Göztepe gibi değerli bir takımın 10 bin kişilik stada mahkum olarak oynaması üzücü. Daha çok taraftarımızın maça girmesi için Göztepe'den teklif beklerdik. Türkiye'de ilk kez yapmayı planlıyoruz. Cumartesi günü stadımızda taraftarımız için dev bir şölen hazırlıyoruz. İl Güvenlik Kurulu izin verirse Göztepe maçını Türk Telekom Stadyumunda izleyebiliriz."
YORUMLAR (15)
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gsliCevap Yaz Yayından Kaldır
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Nerede izlerseniz izleyin maçi kaybedeceksinizCevap Yaz Yayından Kaldır
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bence Atatürk stadında oynansın güzel bir ortam oluşur en az 50,60 Bin kişi olurCevap Yaz Yayından Kaldır
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BAŞKAN TÜM LİSELİLERİ TOPLA O BORCU KİM YAPRIYSA O ÖDESİN YETER BIKTIK BU BORÇ LAFINDA 20 YILDIR AYNI TİYATRO Bİ DEFOLUP GİTSİN BU LİSELİLER ARTIKCevap Yaz Yayından Kaldır
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LAN NE KAMİL ADAMLARSINIZ MAÇ YİNE İZMİRDE OYNANACAK TELEKOMDA MAÇ İÇİN YAYIN YAPILICAK BAZI ANGUTLAR HEMEN KORKUYORMUSUNUZ FALAN YAZMIŞLAR ŞUNU UNUTMAYIN BABANIZ GALATASARAYCevap Yaz 2 Yayından Kaldır