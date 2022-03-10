GS - Barca rövanş maçı ne zaman, hangi gün oynanacak?
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BARCELONA- GALATASARAY RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Barcelona- Galatasaray maçının rövanşı ne zaman olacak ve hangi gün olacak sporseverler tarafından merak ediliyor. Barcelona- Galatasaray maçı 7 Mart 2022 Perşembe günü olması planlanıyor.
#Barcelona - #Galatasaray mücadelesini kim kazanır?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
Süper Lig maçları şifresiz verilse izler misiniz? #SüperLig | #TFF | #futbol— Haberler (@Haberler) March 9, 2022