Grup Yorum üyesi Gökçek defnedildi

Girdiği açlık grevi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek Kayseri'de defnedildi.

Girdiği açlık grevi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek Kayseri'de defnedildi.

323. gününde girdiği açlık grevine ara vermesinin ardından hastaneye kaldırılan ve buradaki tedavilerine rağmen hayatını kaybeden

Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek, Kayseri'de defnedildi. Dün akşam saatlerinde cenazenin getirilmesi ve bugünkü defin işleminin sonlanmasına kadar güvenlik güçleri olumsuzluk yaşanmaması için kentte geniş güvenlik önlemi aldı. Yoğun güvenlik önlemi altındaki cenaze törenine katılarak slogan atıp pankart açmak isteyenleri polis mezarlıktan uzaklaştırdı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA