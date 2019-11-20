Grup Yorum üyelerinin yargılandığı davada mütalaa

20.11.2019 17:38 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:38

Grup Yorum üyelerinin de aralarında bulunduğu 15 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, tüm sanıkların "DHKP-C silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 5'i tutuklu 8 sanık ile avukatları katıldı.

Duruşma celse arası mahkemeye gelen evrakın okunmasıyla başladı. Taraflara araştırılmasını istenen bir husus olup olmadığı soruldu. Sanık ve avukatları, araştırılmasını istedikleri bir hususun olmadığını belirtti.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, davanın esasına ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, tüm sanıkların "DHKP-C silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mütalaada, sanık Yurdagül Gümüş hakkında ayrıca "terör örgütünün propagandası yapmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar, sanık Helin Bölek hakkında "hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar, sanık Sultan Gökçek hakkında "go¨revi yaptırmamak ic¸in direnme" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Savcı, tutuklu 5 sanığın ise bu hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Sanık ve avukatları mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre isterken, tutuklu sanıklar tahliye yönünde karar verilmesi talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar hakkında "terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan açılan davada, suç vasfının sanıklar lehine "terör örgütü üyeliği" şeklinde değişme ihtimali, delillerin toplanmış olması ve tutuklulukta geçirilen süreyi dikkate alarak, tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi.

Heyet, sanık ve avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre verilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

Bu kararla birlikte davada tutuklu sanık kalmadı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığın hazırlanan iddianamede, aralarında Grup Yorum üyelerinin de bulunduğu 15 sanığın "DHKP-C silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan cezalandırılması isteniyor. İddianamede ayrıca bazı sanıkların çeşitli suçlardan hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA