"Grup Taşıma" özelliğiyle kullanıcılar sohbet geçmişlerini BiP'e taşıyabiliyor
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"Grup Taşıma" özelliğiyle kullanıcılar sohbet geçmişlerini BiP'e taşıyabiliyor

'Grup Taşıma' özelliğiyle kullanıcılar sohbet geçmişlerini BiP'e taşıyabiliyor
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

Anlık mesajlaşma uygulaması BiP'e eklenen yeni "Grup Taşıma" özelliğiyle kullanıcılar, diğer mesajlaşma uygulamasındaki grup ve sohbet geçmişlerini kolayca BiP'e taşıyarak iletişimlerine devam ediyor.

Anlık mesajlaşma uygulaması BiP'e eklenen yeni "Grup Taşıma" özelliğiyle kullanıcılar, diğer mesajlaşma uygulamasındaki grup ve sohbet geçmişlerini kolayca BiP'e taşıyarak iletişimlerine devam ediyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve dünyada milyonlar yeni nesil iletişim platformu olarak BiP'i tercih ediyor. Gelişmiş özellikleri ve güvenlik hassasiyetiyle standart bir mesajlaşma uygulamasından çok daha fazlasını sunan BiP, rakiplerinde bulunmayan birçok üstün özelliğe de sahip bulunuyor. BiP'in fark yaratan yetenekleri arasında 106 dilde anlık çeviri, uygulama içinde para transferi, acil durum butonu, HD kalitesiyle 10 kişiye kadar sesli ve görüntülü grup görüşme gibi gelişmiş özellikler yer alıyor.

Geçen günlerde sunulan "Grup Taşıma" özelliği kullanıcılara mevcut mesajlaşma uygulamasındaki grup ve sohbet geçmişlerini hızlı ve kolay bir şekilde BiP'e taşıma imkanı sağlıyor. Diğer mesajlaşma uygulamalarından farklı olarak kullanıcılar BiP'e mevcut sohbet gruplarını aktarırken, BiP'i yüklemiş olan kullanıcıları tek tek seçmek zorunda kalmıyor ve uygulamaya otomatik olarak taşıyabiliyor.

Bir mesajlaşma uygulamasının çok ötesine geçen özellikleriyle BiP, web ara yüzü üzerinden sesli ve görüntülü arama yapabilme imkanı da sağlıyor. Türk mühendisler tarafından geliştirilen BiP aynı zamanda sohbet sabitleme, sohbet arşivleme, istenildiğinde kaybolan mesaj ve kişiselleştirilmiş menü gibi özellikleriyle de kullanıcıların beğenisini topluyor.

"Grup Taşıma' özelliğiyle de kullanıcıların BiP'e geçiş sürecini kolaylaştırıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BiP İletişim Teknolojileri ve Dijital Servisler Genel Müdürü Burak Akıncı, son dönemde kişisel veri güvenliğiyle ilgili yaşanan kaygılardan dolayı Türkiye'de ve tüm dünyada BiP'e olan ilginin hızla arttığı belirtti.

Dünya genelinde 192 ülkede 80 milyonun üzerinde indirilerek global bir uygulamaya dönüşen BiP'in, operatör fark etmeksizin mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama özellikleri ile herkese kesintisiz iletişim sunmaya devam ettiklerinin altını çizen Akıncı, şunları kaydetti:

"BiP'te tüm kişisel veriler şifreli ve güvende olup hiçbir üçüncü tarafla paylaşılmıyor. Üstün teknolojimiz sayesinde herhangi bir üçüncü tarafın BiP'teki verilere erişmesi de mümkün değil. Kullanıcılar kişisel verilerini reklam, promosyon veya kampanya gibi pazarlama faaliyetleri için paylaşma zorunluluğu olmadan güvenle BiP'i kullanmaya devam edebiliyor. BiP ile hiçbir dayatma ve ayrımcılık yapmaksızın tüm kullanıcılarımıza şeffaf, eşit ve güvenli iletişim fırsatı sunuyoruz. Yeni duyurduğumuz 'Grup Taşıma' özelliğiyle de kullanıcıların BiP'e geçiş sürecini kolaylaştırıyoruz. Çok yakın bir zamanda ise HD kalitesiyle grup görüntülü görüşme hizmetindeki kişi sayısını artırmayı ve durum özelliğini de hayata geçirmeyi planlıyoruz. Hedefimiz BiP'in tüm dünyadaki kullanıcı sayısını artırmak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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