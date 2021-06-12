Grup Laçin kimdir? Grup Laçin kaç kişiden oluşuyor, üyeleri kim?
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Grup Laçin kimdir? Grup Laçin kaç kişiden oluşuyor, üyeleri kim?

Grup Laçin kimdir? Grup Laçin kaç kişiden oluşuyor, üyeleri kim?
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İlgiyle izlenen programlardan olan İbo how bu akşam 1990'ların müzik gruplarından Gup Laçin'i ağırlıyor. Bekar Gezelim albümü ile tanınan Grup Laçin, şarkılarıyla bu akşam İbo Show'a renk katacak. Peki, Grup Laçin kimdir? Grup Laçin kaç kişiden oluşuyor, üyeleri kim? İşte 90'lara damga vuran müzik grubu Grup Laçin!

İlgiyle izlenen programlardan olan İbo how bu akşam 1990'ların müzik gruplarından Gup Laçin'i ağırlıyor. Bekar Gezelim albümü ile tanınan Grup Laçin, şarkılarıyla bu akşam İbo Show'a renk katacak. Peki, Grup Laçin kimdir? Grup Laçin kaç kişiden oluşuyor, üyeleri kim? İşte 90'lara damga vuran müzik grubu Grup Laçin!

GRUP LAÇİN KİMDİR?

Grup Laçin, 1991 yılında kurulmuş bir Türk müzik grubudur.

1991 yılında Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı'nda okuyan dört öğrenci tarafından kuruldu. Kendilerine özgü tınılarıyla türküleri deneysel bir arayış içerisinde yorumlayan grup 90 lı yılların ortalarında dikkat çekmeye başladı.

1998 yılında Altın Kelebek "Türkiye'nin En İyi Grubu" ödülünü alan Grup Laçin, pek çok uluslararası kültürel faaliyetlerde de bulundu.

1994 yılında Türküden Sevgiye,1996 yılında Doğaçlama Yürek,1998 yılında Bekar Gezelim, 2000 yılında Sevdalım,2002 yılında Ayşelerin Ayşesi, 2004 yılında Laçin ve 2007 yılında Şinanari albümüyle sevenlerine 13 yılda 7 albüm sundular.

GRUP LAÇİN KAÇ KİŞİDEN OLUŞUYOR, ÜYELERİ KİM?

Kendine has yorumları ve eğlenceli performansları ile yurt içi ve yurt dışında pek çok kültürel etkinliklerde bulunan Laçin 5 elemandan oluşmaktadır.

Grup Üyeleri;

  • Solist : Hakan Alkar
  • Bağlama vokal : Ali Abacı
  • Akordeon Vokal : Şerif Baldemir
  • Ritm Sazlar Vokal : Teoman Dalcı
  • Keyboard Vokal : Kıvanç Hakkı Haseki
  • Davul : Timur Ümüt
  • Bas gitar : Alaskar Abbasov
  • Klarnet : Serkan Çağrı
  • Ritm saz : Levent Yazıcı (Karadeniz Konserleri)

Albümler

  • Türküden Sevgiye (1994)
  • Doğaçlama Yürek (1996)
  • Bekar Gezelim (1998)
  • Sevdalım (2000)
  • Ayşelerin Ayşesi (2002)
  • Laçin (2004)
  • Şinanari (2007)
  • Samsak Döveci (2013)

Ödülleri

  • Türkiye'nin en iyi Grubu Ödülü (1998, Altın Kelebek)
  • Yılın En İyi Çıkış Yapan Grup Ödülü (1998, Magazin Gazetecileri Derneği)
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Grup Laçin kimdir? Grup Laçin kaç kişiden oluşuyor, üyeleri kim? - Haberler
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