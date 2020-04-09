Grup Koliva evden klip çekti, gelirini 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı Karadeniz'in gözde müzik gruplarından 'Grup Koliva' evde klip çekti.

Karadeniz'in gözde müzik gruplarından 'Grup Koliva' evde klip çekti. Klipte evde kalan genç yaşlı bir çok dinleyici de kendi evlerinde kamera karşısına geçti.

Küresel salgın nedeniyle video klip için bir araya gelemeyen grup üyeleri tüm dünya ile birlikte evlerinde kendilerini ve ailelerini korumaya alırken, her biri evlerinde "Uyusun da Büyüsün" isimli şarkı için görüntülerini çekerek video klibi hazırladı. Klipte sokağa çıkma yasağı bulunan genç ve yaşlı dinleyicilerine de yer verildi.

Hazırladıkları klibi Youtube üzerinden yayınlayacak olan Grup Koliva, elde edilecek geliri ise 'Covid-19' ile Mücadele kapsamında başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışta bulunulacak. - RİZE

Kaynak: İHA