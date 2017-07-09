Grup İmera, Tatvan'da Konser Verdi

Grup İmera, Tatvan Belediyesince düzenlenen 49. Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında konser verdi.



Tatvan Belediyesi tarafından organize edilen 49. Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında, Tatvan ilçesinde konser veren grup, birbirinden güzel şarkılarla dinleyicilerini coşturdu.



Konserde konuşan Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, kültür ve sanat festivaline olan ilgiden dolayı halka teşekkür etti.



Ardından, Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman tarafından Grup İmera kurucularından Hüseyin Ulusan'a plaket takdim edildi.



Yaklaşık 3 saat süren konseri, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkan Yardımcıları Abdulbaki Menteş ile Halis Başaran, davetliler ve çok sayıda vatandaş dinledi.