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Grup İmera Nevşehir'de sahneye çıkacak

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Grup İmera Nevşehir'de sahneye çıkacak

Sevilen müzik grubu İmera, 19 Mart Cumartesi akşamı Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen halk konserinde sahne alacak.

NEVŞEHİR (İHA) - Sevilen müzik grubu İmera, 19 Mart Cumartesi akşamı Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen halk konserinde sahne alacak.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Günleri tüm hızıyla devam ediyor. Nevşehirlilerin büyük ilgi gösterdikleri ve konser, söyleşi, fuar ve tiyatro etkinlikleri ile binlerce Nevşehirliyi Türkiye'nin sevilen şair, yazar ve sanatçılarıyla buluşturan etkinliğin bu hafta sonu konuğu Grup İmera olacak. 19 Mart 2022 Cumartesi akşamı saat 19.30'da Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda düzenlenecek olan ücretsiz halk konserine vatandaşlar ücretsiz olarak katılabilecek. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Cumartesi, Nevşehir, Müzik, Mart, Magazin, Haberler

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