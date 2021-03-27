Grup Avenir'dan yeni 'Gültepe 60' projesi
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Grup Avenir'dan yeni 'Gültepe 60' projesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Grup Avenir'dan yeni 'Gültepe 60' projesi

Grup Avenir Satış ve Pazarlama Müdürü Serap Karabulut, Kayseri'de 8. projeleri olan 'Gültepe 60' projesini çok yakında duyuracaklarını söyleyerek, ""Dövizdeki dalgalanmalara rağmen 2021 yılında projelerimize devam edeceğiz" dedi.

Grup Avenir Satış ve Pazarlama Müdürü Serap Karabulut, Kayseri'de 8. projeleri olan 'Gültepe 60' projesini çok yakında duyuracaklarını söyleyerek, ""Dövizdeki dalgalanmalara rağmen 2021 yılında projelerimize devam edeceğiz" dedi.

Şirket olarak ekonomiyi desteklemeye devam edeceklerini söyleyen Serap Karabulut, "Grup Avenir olarak, ülkemize güvenimiz tam. Ekonomiyi desteklemeye devam ediyoruz ve edeceğiz. Salgının ülkemizde görülmesi ile başlayan ve dövizde yaşanan dalgalanmalara rağmen Grup Avenir ailesi olarak 2021 yılında da projelerimize hız kesmeden devam edeceğiz. 2021 yılı içerisinde başladığımız ve satışa açtığımız 7 projenin devamı ile birlikte şuan 8. proje olan Gültepe 60 projemizi de çok yakında siz değerli müşterilerimize duyurmuş olacağız" dedi.

Karabulut, döviz dalgalanmalarına rağmen fiyatlarını sabit tutmaya devam ettiklerini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Yine içerisinde bulunduğumuz dönem itibari ile borsa da ve dövizde yaşanan dalgalanmalara rağmen Grup Avenir ailesi olarak fiyatlarımızda sabit kalıp, siz değerli müşterilerimize esnek ödeme imkanları, takas imkanlarıyla alternatifler sunmaya devam ediyoruz. 2021 yılının gerek inşaat sektöründe, gerekse ekonominin genelinde daha umut verici daha güzel bir yıl olması diliyor ve teslim ettiğimiz her daire ile ailemizi büyütmeye devam ediyoruz. Ailemize katılmak ve örnek dairelerimizi görmek isteyen ailelerimizi bir çaya, kahveye bekliyoruz." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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