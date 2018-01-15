Grup Abdal Kızıltepelilere Duygu Dolu Anlar Yaşattı

Grup Abdal Kızıltepelilere Duygu Dolu Anlar Yaşattı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir alışveriş merkezinin bahçesinde konser veren Grup Abdal, hayranlarına duygu dolu anlar yaşattı.

Grup Abdal Kızıltepelilere Duygu Dolu Anlar Yaşattı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir alışveriş merkezinin bahçesinde konser veren Grup Abdal, hayranlarına duygu dolu anlar yaşattı.

Grup Abdal, Kızıltepe'de bir alışveriş merkezinin bahçesinde sahne aldı. Konseri çok sayıda vatandaş izledi. Grup, söylediği şarkılarla hayranlarına duygu dolu anlar yaşatırken, vatandaşlar fotoğraf ve video çekmek için telefonlarını ellerinden düşürmedi. - MARDİN

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