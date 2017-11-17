Grü'de 6 Personel Açığa Alındı

Giresun Üniversitesi'nde (GRÜ), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 5'i akademisyen 6 personel açığa alındı.



Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Cin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, FETÖ mensuplarının tespit edilerek bunların kamu hizmetinden uzaklaştırması için 5 kişiden oluşan komisyon kurulduğunu belirtti.



Prof. Dr. Cin, komisyon tarafından devam eden soruşturmalarda 5 akademisyen ile bir idari personelin açığa alındığını kaydetti.



Bu kişiler hakkında adli soruşturmanın Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca, idari soruşturmanın da kendilerince devam ettirileceğini vurgulayan Prof. Dr. Cin, yine bir idari personelin de ihraç edildiğini ve üniversite ile ilişiğinin kesildiğini bildirdi.