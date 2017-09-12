Growtech Eurasia Kasımda Antalya'da Açılacak

Uluslararası Sera, Tarım Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı (Growtech Eurasia), 29 Kasım-2 Aralık 2017 tarihlerinde Antalya Expo Center'de açılacak.



Fuar organizasyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Growtech Eurasia bu yıl "Tarım ve Teknolojinin Global Buluşması" ana teması ile düzenlenecek.



Antalya Expo Center'de yaklaşık 50 bin metrekare alanda yapılacak fuara, sulama ve sera teknolojileri, bitki besleme ve koruma, traktör ve tarım makineleri ile tohumculuk ana kategorilerinden 30 farklı ülkeden 800 firmanın katılması bekleniyor.



Growtech Eurasia Marka Direktörü Engin Er, her yıl sektör için ortalama 500 milyon doların üzerinde iş hacmi yaratmayı başaran Growtech Eurasia'nın bu yıl ki ziyaretçi hedefinin, 85'i aşkın ülkeden 85 bin profesyonel ziyaretçi olduğunu ifade etti. Teknolojinin tarımın çehresini değiştirdiğini ve vazgeçilmez hale geldiğini belirten Er, bu nedenle 2017 yılı Growtech Eurasia'nın ana temasını "Tarım ve Teknolojinin Global Buluşması" olarak belirlediklerini kaydetti.



Seraların artık bilgisayar destekli hale geldiğini ifade eden Er, şöyle devam etti:



"Üreticilerimiz, bugün serasının sıcaklığını ve nemini uzaktan tek tuşla ayarlıyor, damla sulama ile bitkiye ve toprağa ihtiyacı kadar su veriyor, Toprak tahlili yaptırarak, en doğru gübreyi seçiyor hatta topraksız tarım yapıyor. Traktörlerimiz, tarım makinelerimiz akıllı teknolojileri kullanarak üreticilerimizin hayatlarını kolaylaştırıyor. Kısacası büyük tarım üreticilerimiz de tarlasında toprağını ekip biçen geleneksel çiftçimiz de artık tarımda teknolojiyi kullanıyor. Ziyaretçilerimiz, tarım sektörüne dair ihtiyaç duydukları her türlü ürün, hizmet ve tarım teknolojilerine dair en son yenilikleri Growtech Eurasia'da aynı çatı altında bulacaklar."



Ekonomi Bakanlığının koordinasyonunda, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinin organizatörlüğünde fuarda alım heyeti programına ev sahipliği yapacaklarını belirten Er, fuar kapsamında Growtech Eurasia 2017 İnovasyon Tarım Ödülleri'nin de verileceğini bildirdi.