Groupe Renault ekonomik tedbirlerini açıkladı
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Renault, Otomobil

Groupe Renault ekonomik tedbirlerini açıkladı

Renault Yönetim Kurulu, daha önce 24 Nisan 2020 olarak planlanan Yıllık Olağan Hissedarlar Genel Kurul Toplantısı’nı 19 Haziran 2020 tarihine erteledi.

10.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:32
Groupe Renault ekonomik tedbirlerini açıkladı

Renault Yönetim Kurulu, daha önce 24 Nisan 2020 olarak planlanan Yıllık Olağan Hissedarlar Genel Kurul Toplantısı'nı 19 Haziran 2020 tarihine erteledi.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın detayları, hissedarlara ileri bir tarihte bildirilecek. Alınan karar gereği, kar paylı hissedarlar Genel Kurul Toplantısı ise 12 Haziran 2020 tarihinde yapılacak.

Renault Yönetim Kurulu, Koronavirüs salgınına bağlı olarak dünya genelinde yaşanan krizin etkilerinin aşılması yönünde çaba gösteren grubun, tüm paydaşlarına karşı sorumluluk anlayışı çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısı'nda temettü dağıtılmasını teklif etmeme kararı aldı.

Aynı anlayışla Renault Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı, ücretlerinin düşürülmesine karar verdi. Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard, 2020 yılı ikinci çeyreği için ücretini en az yüzde 25 düşürürken, yönetim kurulu üyeleri de 2020 mali yılı için huzur haklarının yüzde 25 oranında azaltılmasına oy birliğiyle karar verdiler.

Kesintilerden elde edilecek tasarruf miktarı, 2 Nisan 2020 tarihinde imzalanan Dayanışma ve Gelecek Sözleşmesi kapsamında dayanışma fonuna aktarılacak.

Geçici bir dönem için Renault SA İcra Kurulu Başkanlığını yürüten Clotilde Delbos'un da 2020 yılının ikinci çeyreği için alacağı ücret, en az yüzde 25 oranında azaltdı.

Kaynak: Carmedya.com

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