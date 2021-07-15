Groupe PSA, yeni klima bakım kampanyasını devreye aldı
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Groupe PSA, yeni klima bakım kampanyasını devreye aldı

Groupe PSA, yeni klima bakım kampanyasını devreye aldı
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler, yaz aylarıyla birlikte daha yoğun kullanılan otomobil klimalarının bakımı çerçevesinde, ağustos ayı sonuna kadar geçerli olacak özel klima temizliği kampanyasını duyurdu.

Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler, yaz aylarıyla birlikte daha yoğun kullanılan otomobil klimalarının bakımı çerçevesinde, ağustos ayı sonuna kadar geçerli olacak özel klima temizliği kampanyasını duyurdu.

Groupe PSA Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında Stellantis çatısı altındaki Groupe PSA Türkiye markaları olan Peugeot, Citroen, Opel ve DS Automobiles yetkili servislerinde periyodik bakım yaptıranlar, klima dezenfeksiyonu hizmetinden indirimli olarak 150 TL karşılığında faydalanabiliyor.

Gerekli onaylara sahip yüksek etkili ve formüllü güvenilir dezenfeksiyon ürünüyle yapılan temizlik işlemi, soğuk buhar üreten uygulama makineleriyle gerçekleşiyor.

Temizleyicinin araç klima kanallarının tümüne 15 dakika boyunca nüfuz etmesiyle gerçekleşen işlem sayesinde, klimalarda uzun süreli ve derinlemesine temizlik sağlanıyor. Bu hızlı, verimli ve ekonomik çözüm neticesinde klimaların olduğu araç kabinleri kötü kokulardan da arındırılmış oluyor.

Verilen bilgiye göre, klima bakımı ve temizliği yapılması gerekenler arasında yer alırken, temizlik işleminin birçok faydası bulunuyor. Yaz aylarında soğuk hava ihtiyacı ile kullanılan klimalar, nem kaynaklı bakteriler üreterek araç içerisindeki hava sirkülasyonu esnasında açığa çıkabiliyor.

Benzer bir biçimde kış aylarında ihtiyaç duyulan sıcak hava, ısının etkisiyle birçok bakterinin de ortaya çıkmasına sebep oluyor. Her iki durum da üst solunum yolları açısından insan sağlığına tehdit unsuru oluşturuyor. Solunum yoluyla tetiklenen alerjilerden ve olası hastalıklardan korunmanın yolu da klima bakımı ve temizliği sayesinde gerçekleşiyor.

Ayrıca bakım ve temizlik işlemleri, klimanın ömrünü uzatarak, performansının korunmasına ve etkili soğutmanın gerçekleşmesine yardımcı oluyor. Etkili bir klima temizliği içinde birtakım püf noktalara dikkat etmek gerekiyor. Dış yüzey kullanıcılar tarafından temizlenebilse de, özellikle klimanın iç bakım ve temizliğinin eğitimli ve uzman personel tarafından yerine getirilmesi, etkili bir temizlik için önem arz ediyor.

Yılda en az 2 defa gerçekleşen klima bakım ve temizliğinin hem insan sağlığı hem klima ömrüne olumlu katkı yaparken, uzmanlar bu temizlik işlemini yıl boyunca 3 aylık periyotlarda öneriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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