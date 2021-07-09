Groupe PSA Türkiye ve Business'tan "müşteri memnuniyeti"nde iş birliği

Stellantis grup çatısı altında Peugeot, Citroen, Opel ve DS olmak üzere dört markanın Türkiye'deki satış, pazarlama, parça ve servisler faaliyetlerini yürüten otomobil üreticisi ve mobilite sağlayıcısı Groupe PSA Türkiye, Vodafone Business ile hayata geçirdiği Müşteri Deneyim Sistemiyle...

Stellantis grup çatısı altında Peugeot, Citroen, Opel ve DS olmak üzere dört markanın Türkiye'deki satış, pazarlama, parça ve servisler faaliyetlerini yürüten otomobil üreticisi ve mobilite sağlayıcısı Groupe PSA Türkiye, Vodafone Business ile hayata geçirdiği Müşteri Deneyim Sistemiyle otomotiv sektöründe, sahada teknolojik bir dijital dönüşüm başlatıyor.

Groupe PSA Türkiye açıklamasına göre, Grup çatısı altında yer alan markaların müşteri datasını doğru okumak, yüksek hizmet kalitesini daha da artırıp müşteri deneyimini uçtan uca ölçümleyebilmek için daha çevik bir çalışmaya geçiş sürecini hızlandıran sistem, tüm Türkiye bayilerini dijitalde izleyebilme olanağı sağlıyor.

Tüm Türkiye bayi teşkilatında eş zamanlı olarak hayata geçen entegre platform sayesinde, proaktif bir yaklaşımla büyük veri analizi yapılıp, hızlı ve çevik bir şekilde stratejiye dönüştürülebiliyor. Mobil uyumu ile dataya ulaşılması ihtiyaç duyulan her an, zaman ve mekan fark etmeksizin erişim imkanı sağlayan sistem, müşteri deneyimini uçtan uca takip etmeyi kolaylaştırıyor.

Bir sonraki aşama, tüm bayilerin santrallerinin merkezileştirilmesi

Groupe PSA Türkiye, proje kapsamında otomotiv sektöründe bugüne kadar kullanılmayan bir uygulamayı daha hayata geçirmeyi planlıyor. Uygulama kapsamında tüm Türkiye teşkilatının santrallerinin merkezileştirilmesi hedefleniyor. Bu sayede gelen dış talep, sisteme entegre olarak çalışan tek bir merkezden yönetilerek kayıp ve yanıtlanamayan çağrılar son bulurken, ölçülebilir performans kriterleriyle hizmet kalitesinin daha da artırılması hedefleniyor.

"Sistemi, tüm Türkiye bayi teşkilatımızda 3 bine yakın kullanıcıyla deneyimliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Groupe PSA Türkiye Ticari İşler Direktörü (CCO) Ayça Furth, "Şirketin bütün fonksiyonlarını müşterimizi merkeze konumlayarak yapılandırıyoruz. Büyük datayı okumak, bunu yaparken teknolojiden faydalanmak, değişen dünya normaline hızlı adaptasyon sağlamak en büyük iddiamız. Şu anda sistemi, tüm Türkiye bayi teşkilatımızda 3 bine yakın kullanıcıyla deneyimliyoruz.

Gerçek zamanlı olarak, lokalde ve globalde kullandığımız sistemlerle entegre çalışarak saha performans analizlerini yürütüyor, hızlı ve tutarlı satış stratejisini yapılandırıyor ve ölçülebilir gerçek zamanlı gösterge tablolarıyla çıktığımız bu dijital yolculuğun verimliliğini artırıyoruz. Sektörde farklı farklı çözümler kullananlar var ama bu kadar uçtan uca her şeyin tek bir yerden takip edildiği ve raporlandığı bir sistem mevcut değildi. Bu, otomotiv sektöründe gerçek anlamda bir inovasyon." ifadelerini kullandı.

Vodafone Türkiye Kurumsal İş Biriminden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu ise "Groupe PSA Türkiye'nin 130 merkezinde gerçekleştirdiğimiz bayi dijtalleşme projesi ile otomotiv sektörünün dönüşüm sürecinde öncü projelerden bir tanesine daha imza attık. Groupe PSA Türkiye, santral altyapısını buluta taşıyan 'Bulut Santral' çözümümüzün ileri seviye santral yönetimi ve analitik raporlama özellikleri ile çağrı merkezi hizmetlerini mükemmelleştirerek müşteri memnuniyetini artırdı.

Ek olarak şirket içerisindeki pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri verilerini ve süreçlerini bulut tabanlı yazılıma entegre eden 'Müşteri İlişkileri Yönetimi' çözümümüz sayesinde tüm operasyonlarını rapor ve grafiklerle analiz ederek saha satış ekibinin performansının yükselmesini sağladı. Groupe PSA bayileriyle beraber Türkiye otomotiv sektöründeki ilk uçtan uca satış fırsatı ve müşteri memnuniyeti takibi projesine imza atmış olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak