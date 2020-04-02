Groupe PSA Türkiye bayileri artık dijital!
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Peugeot, Türkiye, Opel, Otomobil

Groupe PSA Türkiye bayileri artık dijital!

Groupe PSA Türkiye, bünyesinde yer alan Peugeot, Citroën, DS ve Opel markaları için özel ve dijital bir çalışma sistemini hayata geçirdi.

02.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:32
Groupe PSA Türkiye bayileri artık dijital!

Groupe PSA Türkiye, bünyesinde yer alan Peugeot, Citroën, DS ve Opel markaları için özel ve dijital bir çalışma sistemini hayata geçirdi.

Groupe PSA Türkiye, bu zor dönemde en iyi hizmeti kesintisiz bir şekilde sunarak müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutabilmek adına önlem ve aksiyon planlarını hızlı bir şekilde uygulamaya aldı. Bu süreçte birçok farklı alanda bir dizi yeniliğin uygulandığı tüm Peugeot, Citroën, DS ve Opel yetkili satıcılarında ve servislerinde; artık "e-rezervasyon/online randevu", "video call/görüntülü görüşme", online araç tanıtımı ve mesafeli/online satış sistemine geçiş yapılıyor. Böylece sosyal mesafeyi koruyarak teması minimuma indiren markalar kullandıkları en son teknolojiler ile showroomlarında hizmet vermeye başlıyor.

Hayata geçirilen bu yeni çalışma sistemi sayesinde müşteriler istedikleri gün ve saat için ilgilendikleri markanın web sitesi üzerinden online satış veya servis randevusu oluşturma imkanı bularak yetkili satıcılarla görüşebilecek. Bu randevular bir sonraki adımda müşterinin talebine göre; showroom randevusuna dönüştürülecek veya görüntülü online görüşme şeklinde yapılabilecek. Showroom'a gelmek isteyen müşterilerin talepleri tüm markalar için belirlenen en yüksek hijyen koşulları dahilinde gerçekleştirilirken, canlı bağlantı kurmayı tercih eden müşteriler ise bulundukları yerden ilgili bayi ile görüntülü konuşarak ("video call") istedikleri model hakkında detaylı bilgi alabilecek. Minimum sayıda kişiyi bayilerde bulundurmayı hedefleyen bu çalışma sistemi sayesinde müşterilerin yeni bir modeli keşfetmek için showroom'a gitmeleri gerekmeyecek, showroom'lar müşterilerin ayağına gidecek.

Groupe PSA Türkiye markalarını rakiplerinden ayıran bir diğer yenilik ise mesafeli satış sistemi. Bu yeni çalışma modeli ile birlikte müşteriler evlerinden çıkmadan yeni otomobillerine sahip olabilecek. Müşterilerin satın almak istedikleri model tercihlerine göre adreslerine teslim edilecek veya standart bir şekilde müşterilerin showroom'a gelmesiyle teslimatlar gerçekleştirilebilecek.

Müşterisinin her daim yanında olarak, sağlığı önceliği haline getiren Groupe PSA Türkiye, teknoloji aracılığı ile bu dönemde evde kalan duyarlı müşterilerinin hayatlarını kolaylaştıracak hizmetler sunmayı vaad ediyor.

Kaynak: Carmedya.com

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