Groupe PSA Türkiye Akademi açıldı

16.10.2019 13:27

Groupe PSA Türkiye, faaliyetlerini güçlendirmek adına yaptığı yatırımlarına devam ediyor.







Son olarak grup, eylül ayı itibariyle Groupe PSA Türkiye Akademi'yi resmi olarak hizmete açtı. Akademi, Groupe PSA Türkiye çatısı altında yer alan DS, Peugeot, Citroën ve Opel markaları için en son teknolojilerin kullanılarak eğitimlerin verildiği bir merkez olarak faaliyet gösterecek.



Müşteri memnuniyetini temel alan bir vizyona sahip olduklarına dikkat çeken Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille Akademi ile ilgili; "Yeni yapılanmada mükemmel müşteri memnuniyetini esas aldık. Akademi'de yer alan ekibimizin yanı sıra profesyonel eğitmenlerin de desteği ile 2020'ye kadar tüm markalarımız için 9 bin adam/saat eğitim vermeyi hedefliyoruz." dedi. Cornuaille, Groupe PSA Türkiye'nin 2019 yılı sonuna kadar sahip olduğu dört marka ile Türkiye pazarına altı yeni ürün sunmayı hedeflediklerini hatırlatarak, Akademi'nin devreye girmesi ile birlikte bu temponun daha da hızlanacağını sözlerine ekledi.



Açılışı takiben Akademi'nin ilk olarak Yeni Peugeot 508 eğitimleri için kullanıldığını belirten Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç ise şunları söyledi; "Hayatımızın her alanında olduğu gibi eğitim alanında da büyük değişimlere neden olan bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı çözümlerin sunulduğu Groupe PSA Türkiye Akademi, Peugeot Türkiye'ye çok önemli avantajlar sağlayacak. Akademi'nin Yeni Peugeot 508 için verdiğimiz eğitimler ile resmi olarak hizmete açılmış olması ise bizler için ayrı bir önem taşıyor" dedi.



Akademi'nin Opel ekibi için önemli bir motivasyon kaynağı olacağının altını çizen Opel Türkiye Genel Müdürü Çağrı Öztaş ise; "Daha modern bir yapıya kavuşmuş ve teknolojik altyapısı güçlenmiş olan yeni eğitim merkezimizi kardeş markalarımız ile birlikte kullanacak olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu yeni yapı ile sınıfiçi verilen eğitimlerle iş gücümüzü pekiştirmenin yanı sıra online ve video eğitimleri ve koçluk eğitimleri ile de geleceğe daha hızlı ve kolay adapte olabileceğiz. Akademi sayesinde Opel bayi teşkilatına vereceğimiz hizmet kalitesini de artırmış olacağız." dedi.



Groupe PSA Türkiye Satış Sonrası Direktörü Michel Furth ise; "İş gücünü otomotiv sektöründeki yeni teknolojilere hazırlamak, çalışanlarımızı bu sürece adapte edebilmek adına yeteneklerini geliştirmelerine imkan sağlamak durumundayız. Sahip olduğumuz Groupe PSA Türkiye Akademi ile iş gücümüzü bu hedeflerimiz doğrultusunda geliştirebileceğiz. Aynı zamanda ek bir bütçe ayırmalarına gerek olmadan daha fazla eğitim almalarına imkan sağlanacak bu sistem bayilerimiz tarafından da takdir görecektir." dedi.



Groupe PSA Türkiye Akademi, Samandıra'da yer alan münferit bir binada faaliyetlerine başladı.



