Groupe Psa, Rekor Kırarak Büyümesini Sürdürdü

Avrupa'nın ikinci en büyük otomobil üreticisi Groupe PSA, 2018 yılında satışlarını dünya çapında yüzde 6,8 artırarak yeni bir rekora imza attı.

Groupe PSA açıklamasına göre, grup, ekonomik ve jeopolitik etkilerin gölgesinde gelişmiş ücretlendirme politikası, başarıyı tetikleyen çekirdek model stratejisi, hafif ticari araç sınıfında yeni ürün tanıtımları ve Avrupa liderliği sayesinde satışlarını beş yıldır üst üste artırıyor.

2018 yılında satışlarını dünya genelinde yüzde 6,8 artırarak yeni bir rekora imza atan Groupe PSA, toplamda 3.9 milyon satış adedine ulaştı.



İki yıl içinde 70 bölgesel lansman gerçekleştiren Groupe PSA, tüm ana pazarlarda (Fransa, İspanya, İtalya, Büyük Britanya, Almanya) ve Türkiye'nin içinde bulunduğu Orta Doğu/Afrika bölgesinde satışlarını 1 ila 5 puan arasında artırdı.



Grup, diğer bölgelerde de stratejik yatırımları ve istikrarlı büyümesi ile dikkat çekerken, hafif ticari araç pazarında elde ettiği 564 binin üzerinde satış adedi ve yüzde 18i3 pazar payı ile yeni bir rekora ulaştı.



Açıklamaya göre, Groupe PSA ürünleri 2014 yılından beri her sene prestijli otomotiv yarışmalarında final listelerinde yer alıyor. Bu sene "2019 Yılı Ticari Aracı" ödülünü Peugeot Partner Van, Citroen Berlingo Van, Opel Combo Van ile aldı. Geçen yıl Citroen C3 Aircross'u takiben bu sene Peugeot Rifter, Citroen Berlingo ve Opel Combo Life "Best Buy Car of Europe 2019 AUTOBEST" ödülünü kazandı. Groupe PSA teknolojisi 3 silindirli motoruyla üst üste dördüncü kez de "Uluslararası Yılın Motoru" ödülünü aldı.



Bütün markaları için "Araçların Elektrikle Geleceğe Hazırlanması" stratejisini sunan grup, DS markasından başlayarak Plug-in Hibrit ve tamamen elektrikli modellerini 2019 yılında müşterileriyle buluşturacak.



Groupe PSA Avrupa'daki pazar payını yüzde 17,1'e çıkardı



Grup bünyesindeki Peugeot markası, Avrupa pazarında SUV lideri olurken, İspanya'da birinci sırada konumlandı. Fransa'da ise en fazla binek araç satan marka oldu. Citroen, son yedi yılın en yüksek satış rakamını yakalarken, Opel X ailesi ile DS markası ise DS 7 Crossback modeliyle büyümesini sürdürdü.



Ayrıca grup, pazar performansının üstüne çıkarak tüm ana pazarlarda artış gösteriyor.



Orta Doğu – Afrika'da büyümeye devam ediyor



Grup bölgede yaşanan çeşitli zorluklara rağmen Orta Doğu - Afrika'daki pazar payını artırmaya devam ediyor. Grubun Pazar payı Fas'ta 1,7 puan, Tunus'ta 1puan, Mısır'da 3,1 puan ve Türkiye'de 0,7 puan artış gösterdi. 2019 yılında, Fas'taki Kenitra üretim tesisinin üretime başlaması ise bu bölge için önemli bir kilometre taşı olması bekleniyor.



Çin ve Güney Doğu Asya'da yeni stratejiler üzerinde çalışılıyor



Grup, düşüşte olan Çin binek araç pazarındaki mevcut sorunların üstesinden gelmek için ortaklarıyla eylem planları üzerinde çalışıyor. Araçların elektrikle geleceğe hazırlanma stratejisi kapsamında Fukang markası ve ardından PCD ile 2019 yılından itibaren gelecek olan elektrikli modeller ile uygulamaya koyacak.



Güney Doğu Asya'daki satışlarını 2017'ye göre iki katına çıkaran grup, Naza Corporation Holdings (Malezya) ile ilk ortak girişim üretimlerini 2019'da Peugeot 3008 ve 5008 ile yapmaya başlayacak.



-Latin Amerika'daki zorluklar otomotiv sektörünü etkiliyor



Bölgenin iki büyük ülkesi olan Brezilya ve Arjantin'de yaşanan ekonomik zorluklar satışları ektilese de Groupe PSA, Pan-Amerika (Şili, Uruguay, Meksika, Kolombiya, Ekvator) bölgesindeki satışlarını yüzde 13,3 oranında artırdı.



-Hindistan - Pasifik Bölgesi'nde Japonya'da kayda değer artış



Japonya'daki yüzde 9,2 artış grubu bu bölgenin de en önemli oyuncularından birisi haline getirdi. CK Birla Grubu ile ortaklaşa geliştirilen Hindistan'daki üretim süreci ise devam ediyor.

Avrasya Bölgesi'nde özellikle Ukrayna'da gerçekleşen yüzde 7 satış artışı ile desteklenen istikrarlı büyüme devam ediyor.



"Çeviklik ve yenilikçi ruh, her zamankinden daha önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Groupe PSA Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Tavares, şunları kaydetti:



"İstikrarı giderek dengesizleşen bir ortamda çekirdek model stratejimizin titiz bir şekilde uygulanmasıyla başarılı olduk. B2B veya B2C müşterilerimize hitap eden ürün özellikleri tüm markalarımız için fiyatlandırma güç politikamızı desteklerken, şu anda elektrikli araç stratejimizi uyguluyoruz. Çeviklik ve yenilikçi ruh, yaklaşmakta olan zorlukların üstesinden gelmek ve müşteri memnuniyetini artırmak için her zamankinden daha önemli."

Kaynak: AA