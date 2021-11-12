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Groupe PSA'dan periyodik bakım kampanyası sürüyor

AA / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi
Groupe PSA'dan periyodik bakım kampanyası sürüyor

Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler, aracını kışa hazırlamak isteyenlere yönelik devreye aldığı periyodik bakım kampanyasını yoğun talep üzerine kasım ayında da sürdürüyor.

Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler, aracını kışa hazırlamak isteyenlere yönelik devreye aldığı periyodik bakım kampanyasını yoğun talep üzerine kasım ayında da sürdürüyor.

Groupe PSA'dan yapılan açıklamaya göre, yetkili servis noktalarında sunduğu en iyi hizmet ve avantajlı fiyat politikasıyla rakiplerinden ayrılan Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler, periyodik bakımın önemine dikkati çektiği ve yoğun talep gören bakım kampanyasını kasım ayında da devam ettiriyor.

599 TL'den başlayan ve ay boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında; Stellantis çatısı altındaki Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler'e bağlı Peugeot, Citroen ve Opel hizmet noktalarında periyodik bakım yaptıran herkese araç dezenfeksiyonu ve 1 yıl ücretsiz yol yardımı sunuluyor.

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi Haberleri
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