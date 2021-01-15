Groupe PSA'dan bir yılda dünya çapında 2,5 milyon adet satış?

Groupe PSA, s?ağlık krizinden etkilenmiş bir yılda dünya çapında 2,5 milyon adet satış gerçekleştirdi.

Groupe PSA, s?ağlık krizinden etkilenmiş bir yılda dünya çapında 2,5 milyon adet satış gerçekleştirdi.

Groupe PSA'dan yapılan açıklamaya göre, Groupe PSA, piyasada olan veya siparişe hazır şekilde müşterilerine 17 elektrikli model sunuyor.

2021'in sonuna kadar, yıl içerisinde müşterilerin tüm kişisel ve profesyonel kullanım ihtiyaçlarını karşılayacak altı yeni elektrikli araç eklenerek Groupe PSA'nın elektrikli serisi 23 modele ulaşacak.

Bu kapsamda Groupe PSA, içten yanmalı motorların ve araçların CO2 verimliliğini önemli ölçüde artırmaya devam etti.

2020'de grubun son lansmanlarından yedisi, otomotiv uzmanları tarafından dünya çapında üç ödülle taçlandırıldı.

Yılın ikinci yarısında ayda ortalama 4 bin satış ile grup, çalışanlara satılan tüm otomobiller ve Avrupa'da üç ülkede satılan tüm Citroen Ami satışları dahil olmak üzere 40 bin araç satıldı. Grubun hedefi, 2021'in sonuna kadar Avrupa'da 100 bin dijital satışa ulaşmak.

2020'de, Grubun satış hacmi yılın ikinci yarısında güçlü bir şekilde toparlandı (İlk yarıya kıyasla + yüzde 40) ve Grup, Peugeot (yıllık bazda + 0,1 puan), DS Automobiles ve (yıllık bazda Premium piyasada bir önceki yıla kıyasla + 0,1 puan) Opel-Vauxhall'da 4'üncü çeyrekte bir toparlanma (2019 4'üncü çeyreğine kıyasla +0.3 puan) sayesinde toplam pazar payında (üçüncü çeyreğe kıyasla + 0,5 puan) artışla son çeyrekte tekrar büyümeye başladı. Grup ayrıca, Fransa'nın 2020'de pazar payını (+0.14 puan) bir miktar arttırmasıyla ana pazarında güçlü pozisyonunu korumayı başardı.

Grup, CO2 performansına odaklanmaya devam etti ve 2020'de Avrupa hedeflerini karşıladı. Hem içten yanmalı motor emisyonları açısından serilerin optimizasyonu hem de düşük emisyonlu araçların piyasa hacimlerinin büyümesi konusunda CO2 hedeflerini yakaladı.

Groupe PSA'nın Orta Doğu ve Afrika'daki pazar payı 2,1 puan artışla yüzde 7,2'ye yükseldi.Yüzde 14 düşüş gösteren bir pazarda, bölgesel teslimatlar 2019'a kıyasla yüzde 21 arttı ve 201 binden fazla adede ulaştı.

Çin'de satışlar Eylül'den itibaren her ay arttı ve Aralık 2020'de Aralık 2019 seviyesine ulaştı. DS'nin Çin'deki yeni iş modeli, ithal veya yerel olarak üretilen otomobillerle uygulamaya odaklanan, tamamen sahip olduğumuz bir yan kuruluşla yürürlüğe girdi.DS 9'un 2021'in ilk yarısında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Latin Amerika pazarları yıl boyunca koronavirüs krizinden kötü etkilendi (2019'a kıyasla yüzde 27 ila yüzde 31 düşüşlerle), ancak Groupe PSA güçlü bir satış toparlanma süreci geçirdi ve 2020'nin dördüncü çeyreğinde 2019'un aynı dönemine kıyasla daha yüksek bir pazar payına ulaştı.

Hindistan ve Asya Pasifik'te Grup pazar payında artış

Groupe PSA'nın pazar payı, konsolide satışların yüzde 6,6 azalmasına rağmen 2020 yılında bölge genelinde artarak, 2019'a kıyasla yüzde 18,3 düşüş gösteren bir pazarı hasarsız atlattı.

Groupe PSA'nın üç markası, özellikle Citroen Berlingo, Peugeot 208, 2008 ve e-2008, DS3 CROSSBACK ve DS3 CROSSBACK E-TENSE'nin son lansmanlarıyla Japonya'da başarı göstermeye devam ediyor.

Hindistan'da Citroën Markasının Citroën C5 Aircross SUV ile 2021 yılının ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Bu aracı yerel olarak tasarlanmış yeni ve yenilikçi modeller izleyecek.

Bölgedeki performans salgından etkilenirken, Grup satışlarını artırdı ve pazar payı 0,2 puan arttı (yüzde 0,7'den yüzde 0,9'a). Rusya ve Ukrayna olmak üzere başlıca iki ülkede sırasıyla 0,1 (yüzde 0,5'e ulaştı) ve 2,2 (yüzde 8,5'e ulaştı) puan arttı. Bu performansa özellikle Ukrayna'da tüm Peugeot, Citroën, DS Automobiles ve Opel markaları katkıda bulundu. Opel markasının yakın zamanda Rusya piyasasına yeniden girişi ilk yıl için olumlu karşılanmaya devam ediyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Groupe PSA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Tavares, şunları kaydetti:

"Kovid krizinin damgasını vurduğu 2020 yılında, dünyanın her yerindeki ekiplerimiz mücadeleci ruhlarını gösterdiler ve hareket özgürlüğünü sağlamak için müşterilerimize temiz, güvenli ve uygun fiyatlı modeller sunmaya devam ettiler. Birinci Günden itibaren Avrupa CO2 hedeflerine uyumlu olmak etik kararlılığımızın temelini oluşturuyor. Stellantis ile yeni yolculuğa başlamadan önce tüm ekipleri bu başarılarından dolayı tebrik etmek istiyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz