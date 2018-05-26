?Groupama Acenteleri "ANADOLU Medeniyetleri" Gezisinde

Groupama, başarılı acentelerini benzersiz bir kültür turunda ağırladı. "Anadolu Medeniyetleri: Tarih, Kültür, Gurme" konseptiyle 10-14 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen seyahatte, Groupama acenteleri benzersiz doğal güzellikleri, tarihi dokuları ve farklı tatları barındıran muhteşem sofralarıyla, ziyaretçilerini büyüleyen Van ve Mardin'den unutulmaz anılarla döndüler. Ayrıca Van'daki Groupama acentelerinin misafirperverliğiyle şehrin bilinmeyen yönleri de keşfedildi.

Yıl boyunca düzenlediği birçok yurtiçi ve yurtdışı organizasyonda acenteleriyle bir araya gelen ve gerçekleştirdiği seyahatlerle yeni yerleri keşfetme fırsatı sunan Groupama'nın Van ve Mardin gezisi, daha önce bu bölgeyi ziyaret etmemiş acenteler için çok daha etkileyici oldu. Groupama Sigorta Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arda Tuncay'ın ve bölge müdürlerinin de katıldığı "Anadolu Medeniyetleri: Tarih, Kültür, Gurme" gezisi, acenteler arasındaki dostluk ve iletişimi güçlendirirken Türkiye'nin farklı noktalarını yakından görme imkanı sundu.

Groupama Sigorta Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arda Tuncay; "Van ve Mardin gezilerimize ilişkin kampanyayı ilk duyurduğumuzda birçok acentemizden 'bizler için şaşırtıcı olmayan' geri bildirimler geldi. Gezinin sonunda ise 'sahip oldukları ön yargıları yıktığımızı' kendi ağızlarından duymak bizler için gurur vericiydi. 'Anadolu Medeniyetleri: Tarih, Kültür, Gurme' gezi konseptimiz ile sosyal sorumluluk görevimizi de yerine getirdiğimize inanıyoruz. Batısıyla doğusuyla, güneyiyle kuzeyiyle muhteşem bir kültürel zenginlik barındıran ülkemizin güzel insanları arasında bağlantı sağlamış olmak harika bir duygu. Bu geziye katılan tüm acente dostlarımızın artık bir misyonu var; 'gittikleri illerin kültür elçisi olmak'. Bu arada önemle belirtmek isterim ki, gezimize eşlik eden Van ve Mardin'deki acentelerimizin misafirperverliği çok anlamlıydı. Haziran ve Eylül aylarında da farklı acentelerimizle aynı rotayı yapıp 2019 yılında da farklı zenginliklerimize yönelik gezilerimiz olacak. Groupama olarak farklı düşünmeye ve iş ortaklarımıza değer katmaya devam edeceğiz." dedi.