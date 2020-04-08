Grounded'ın Erken Erişim Tarihi Belli Oldu
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Xbox One, Teknoloji

Grounded'ın Erken Erişim Tarihi Belli Oldu

Rol Yapma Oyunu türündeki devasa oyunları ile tanıdığımız Obsidian Entertainment, X019 sırasında duyurulan Grounded ile bizlere farklı bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor.

08.04.2020 13:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:51
Grounded'ın Erken Erişim Tarihi Belli Oldu

Rol Yapma Oyunu türündeki devasa oyunları ile tanıdığımız Obsidian Entertainment, X019 sırasında duyurulan Grounded ile bizlere farklı bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor. PC ve Xbox One için geliştirilmekte olan oyununun henüz bir çıkış tarihi yok ama geçtiğimiz aylarda oyunun Erken Erişim versiyonunun yayınlanması ile çıkışından önce deneme fırsatı bulacağımızı öğrenmiştik. Bugün gerçekleştirilen Inside Xbox programı sırasında yapılan duyuruya göre Grounded, Steam Erken Erişim ve Xbox Oyun Önizleme için 28 Temmuz 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek. Xbox Game Pass aboneleri de ek bir ücret ödemeden erişim sağlayabilecekler.

Karakterlerin karınca boyutuna kadar küçüldüğü farklı bir dünyada geçecek olan Grounded, hem çevresel hem de hikaye anlatımıyla ilerleyen bir oyun olacak. Bir yandan hayatta kalmak için devasa düşmanlar ile savaşırken bir yandan da işe yarar şeyleri toplayacak, günlük yaşamda karşınıza çıkacak olan objeler ile üs kuracak, hayat kurtaracak kaynaklar arayacak ve doğa ile ortak yaşam sürdüreceksiniz.

Oyunun Erken Erişim versiyonunda hikayenin % 20 civarındaki bir bölümünü oynayabileceksiniz. Bunun yanı sıra otlaklar, çalılar ve pus olmak üzere üç büyük canlı topluluğunu ve en az on böcek türünü görebileceksiniz, üretim yapabilecek, üs kurabilecek, ister tek başınıza isterseniz kooperatif desteğiyle arkadaşlarınızla oynayabilecek, silahlarınızı ve zırhınızı ikinci kademeye kadar geliştirebilecek ve Arachnophobia modunu deneyebileceksiniz.

Tam sürümde ise Steam başarımları ve kartları, daha fazla böcek türü, daha fazla çevre ve canlı topluluğu, daha fazla üretim formülleri ve oyunun sunacağı deneyimin tamamını geliştirecek ek özellikler ve güncel sistemler bulunacak.

Son Olarak, Grounded için yayınlanan hikaye fragmanını, demo oynanış videosunu ve sahne arkası görüntülerini aşağıdan izleyebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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