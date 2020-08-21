Grönland'daki buz tabakasında "2019'da rekor erime" kaydedildi
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Grönland'daki buz tabakasında "2019'da rekor erime" kaydedildi

Grönland'da buz tabakası, 2019'da daha önceki yıllardan daha fazla eridi.

Grönland'daki buz tabakasında
21.08.2020 13:13 | Son Güncelleme: 21.08.2020 13:16

Grönland'da buz tabakası, 2019'da daha önceki yıllardan daha fazla eridi.

CNN'nin haberine göre, sonuçları "Communications Earth and Environment" dergisinde yayımlanan araştırma, Grönland'ın geçen yıl 532 milyar ton buz tabakasını kaybettiğini, 223 milyar tonunun sadece Temmuz 2019'da eridiğini ortaya koydu.

Alfred Wegener Kutup ve Deniz Araştırma Enstitüsünde görevli buzul bilimci Ingo Sasgen, Grönland için geçen yıl rekor kaybın kayıt altına alındığını ifade ederek, bunun sürekli yükselen hava sıcaklıklarıyla kar yağışındaki düşüş, ılık atmosfer ve bulutsuz gökyüzü koşullarının bir sonucu olduğunu dile getirdi.

Sasgen, karbondioksit seviyelerini azaltmanın, gelecekte aşırı buzul erimesinin önüne geçmenin ve küresel ısınmayı yavaşlatmanın tek ümit edilen yolu olduğunu kaydetti.

Uzmanlar, Grönland'daki buzul kaybının 2003-2016'da senede 255 milyar ton civarında ölçüldüğüne, 2017 ve 2018'in, 2003-2019 döneminde en az buzul kaybının yaşandığı yıllar olduğuna da işaret etti.

Antarktika'dan sonra "dünyanın en büyük ikinci buzul tabakasına" sahip bölgesi olan Grönland'da yaz aylarında eriyen buzullar, her yıl deniz suyu seviyelerindeki milimetrelik artışa katkıda bulunuyor.

Deniz suyu seviyelerinin yüzyılın sonunda yaklaşık 1 metre yükselmesi öngörülüyor.

Bazı projeksiyonlar, bu yükselme nedeniyle gelecek 30 yılda 300 milyon kişinin evlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabileceğini ortaya koyuyor.

Kaynak: AA

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