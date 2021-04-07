Grönland'da seçimi muhalefet kazandı

Grönland'da ana muhalefet partisi Inuit Ataqatigiit yüzde 37 oy alarak erken parlamento seçimlerinin galibi oldu.

Grönland'da ana muhalefet partisi Inuit Ataqatigiit yüzde 37 oy alarak erken parlamento seçimlerinin galibi oldu.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland'da, Pazar günü yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri altında erken parlamento seçimleri düzenlendi. Grönland'ın ana muhalefet partisi solcu Inuit Ataqatigiit, yüzde 37 oranında oy alarak zafer elde etti. Bir önceki seçimlerin galibi Sosyal demokrat Siumut partisi ise yüzde 29 oyla seçimi ikinci olarak tamamladı.

Çevreci Inuit Ataqatigiit partisi, seçim kampanyasında Grönland'ın zengin ve geniş yeraltı kaynaklarının kullanıma açılmayacağını belirtmişti. Yalnızca 56 bin nüfusa sahip Grönland'daki seçimler uluslararası alanda yakından takip edildi. Grönland halkı, radyoaktif kirlilik ve zehirli atık riski nedeniyle Kvanefjeld'daki madenlerin kullanılmasından endişe ederken, Inuit Ataqatigiit partisi kullanımı engelleyeceğini açıklamıştı. Siumut Partisi ise buradaki maden projesinin, yüzlerce kişiye iş imkanı sağlayacağını ve milyonlarca dolar kazandıracağını savunmuştu. - GRÖNLAND

Kaynak: İhlas Haber Ajansı