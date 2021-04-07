Grönland'da seçimi muhalefet kazandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Grönland'da seçimi muhalefet kazandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Grönland'da seçimi muhalefet kazandı

Grönland'da ana muhalefet partisi Inuit Ataqatigiit yüzde 37 oy alarak erken parlamento seçimlerinin galibi oldu.

Grönland'da ana muhalefet partisi Inuit Ataqatigiit yüzde 37 oy alarak erken parlamento seçimlerinin galibi oldu.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland'da, Pazar günü yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri altında erken parlamento seçimleri düzenlendi. Grönland'ın ana muhalefet partisi solcu Inuit Ataqatigiit, yüzde 37 oranında oy alarak zafer elde etti. Bir önceki seçimlerin galibi Sosyal demokrat Siumut partisi ise yüzde 29 oyla seçimi ikinci olarak tamamladı.

Çevreci Inuit Ataqatigiit partisi, seçim kampanyasında Grönland'ın zengin ve geniş yeraltı kaynaklarının kullanıma açılmayacağını belirtmişti. Yalnızca 56 bin nüfusa sahip Grönland'daki seçimler uluslararası alanda yakından takip edildi. Grönland halkı, radyoaktif kirlilik ve zehirli atık riski nedeniyle Kvanefjeld'daki madenlerin kullanılmasından endişe ederken, Inuit Ataqatigiit partisi kullanımı engelleyeceğini açıklamıştı. Siumut Partisi ise buradaki maden projesinin, yüzlerce kişiye iş imkanı sağlayacağını ve milyonlarca dolar kazandıracağını savunmuştu. - GRÖNLAND

Grönland'da seçimi muhalefet kazandı
Grönland'da seçimi muhalefet kazandı
Grönland'da seçimi muhalefet kazandı
Grönland'da seçimi muhalefet kazandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Ahmet Kural Bahar Candan İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Mesut Özil Ozan Tufan Ünal Karaman Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Grönland'da seçimi muhalefet kazandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 14:00:52. #1.15#
title