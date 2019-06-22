Grönland Buzullarının Beklenenden Çok Daha Erken Kaybolacağı Ortaya Çıktı

NASA'nın Operation IceBridge programındaki yeni veriler, Grönland buz tabakasının ciddi şekilde eridiğini açığa çıkarırken bu erimenin küresel deniz seviyesini daha önce düşünülenden daha fazla artıracağını gösteriyor. Yeni çalışmada yapılan bilgisayar modeli, 200 yıllık erimenin su seviyesini 48 ila 160 santimetre arasında artıracağını söylüyor. Bu haber oldukça üzücü, zira eski çalışmalar bu değerin yüzde 80'e kadar daha az olacağını ortaya çıkartıyordu.

Yeni çalışmanın arkasındaki araştırmacı ekip, Alaska Fairbanks Üniversitesi'nde Jeofizik Enstitüsünde görev yapıyor. Bilgisayar modelini 3000 yılına kadarki süre için 1500 kez çalıştıran takım, 500'den fazla iklim senaryosunu incelemek için üç farklı grupla çalıştı. Her bir senaryoda, ana konu kara, okyanus, buz ve atmosferik değişkenler olarak değiştirilirken sonuçlarda değişmeyen bir şey vardı: insan emisyonları.

En iyimser senaryoda dahi korkunç bir sonuç karşımızda. Eğer insanlık yaydığı kirliliğe ve emisyona şu andaki hızıyla devam etse, Grönland'daki buzlar bin yıl içerisinde yüzde 26 ila yüzde 57 arasında yok olacak. Tekrar edelim: Eğer her şey sabitlenir ve hiçbir şekilde kirlilik artmazsa. Bu da maalesef çok mümkün gözükmüyor.

Çalışmanın arkasındaki verilerin büyük çoğunluğu, NASA'nın Operation IceBridge çalışmasındaki uçak filosundan geliyor. Bu filo, 2010'daki ICESat görevinin sonu ile 2018'deki ICESat 2 misyonunun başı arasındaki boşluğu doldurmak için görevlendirilmişken, Dünya'nın kutupsal bölgelerinin değişen doğasını gözlemliyor.