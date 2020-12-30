Grizzlies'te Ja Morant, en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Grizzlies'te Ja Morant, en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak

30.12.2020 16:15 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:18
Grizzlies'te Ja Morant, en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies forması giyen genç yetenek Ja Morant'ın, sakatlığı nedeniyle sahalardan 3-5 hafta arası uzak kalacağı duyuruldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies forması giyen genç yetenek Ja Morant'ın, sakatlığı nedeniyle sahalardan 3-5 hafta arası uzak kalacağı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımının Brooklyn Nets ile oynadığı karşılaşma sırasında sakatlanarak maçı terk eden 21 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Sol ayak bileğinde ikinci derece burkulma tespit edilen Ja Morant, sahalardan 3-5 hafta arası uzak kalacak.

Geçen sezon 17,8 sayı, 7,3 asist ve 3,9 ribaunt ortalamasıyla NBA'de yılın çaylağı ödülünü elde eden Morant, bu sezonun açılış karşılaşmasında San Antonio Spurs karşısında 44 sayı atarak sezonun ilk maçında 40 sayı barajını geçen en genç NBA oyuncusu olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Özkoç Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Can Yaman Gülben Ergen Murat Dalkılıç Kenan İmirzalıoğlu
Spor Arda Turan Fatih Terim Fırat Aydınus Hamza Hamzaoğlu Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Türk Erkek Maltepe Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Grizzlies'te Ja Morant, en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 16:19:52. #1.14#
title