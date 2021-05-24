Grizzlies, NBA'in normal sezon lideri Jazz karşısında öne geçti
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Grizzlies, NBA'in normal sezon lideri Jazz karşısında öne geçti

Grizzlies, NBA'in normal sezon lideri Jazz karşısında öne geçti
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Utah Jazz'ı 112-109 yenen Memphis Grizzlies, Batı Konferansı ilk tur serisinde durumu 1-0 yaptı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Utah Jazz'ı 112-109 yenen Memphis Grizzlies, Batı Konferansı ilk tur serisinde durumu 1-0 yaptı.

NBA play-off etabına 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nı 8. sırada tamamlayan Grizzlies, normal sezonun en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Jazz'ı mağlup ederek beklenmedik bir sonuca imza attı.

31 sayı kaydeden Dillon Brooks, kariyerinin ilk play-off karşılaşmasında en fazla skor üreten Grizzlies oyuncusu oldu. 26 sayı atan Ja Morant ve 15 sayı, 12 ribauntla "double double" yapan Jonas Valanciunas, galibiyette önemli rol oynadı.

Ev sahibi Jazz'da Bojan Bogdanovic 29 sayı, 5 ribaunt ve Mike Conley 22 sayı, 11 asist, 6 ribauntla mücadele etti.

Son şampiyon Lakers mağlubiyetle başladı

Batı Konferansı'ndaki diğer eşleşmede, play-off'lara 2. sıradan katılan Phoenix Suns, yıldız oyuncuları LeBron James ve Anthony Davis'in yaşadığı sakatlıklar sonrası 7. sıraya kadar gerileyen Los Angeles Lakers'ı ağırladı.

Suns, Devin Booker'ın 34 sayı, 8 asist, 7 ribaunt, Deandre Ayton'ın ise 21 sayı, 16 ribaunt ürettiği serinin ilk mücadelesini 99-90 kazandı.

Lakers'ta James 18 sayı, 10 asist, 7 ribaunt, 3 top çalma, Davis 13 sayı, 7 ribaunt, 3 blok ve Dennis Schroder 14 sayıyla oynadı.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 125-118 (1-0)

New York Knicks-Atlanta Hawks: 105-107 (0-1)

Phoenix Suns-Los Angeles Lakers: 99-90 (1-0)

Utah Jazz-Memphis Grizzlies: 109-112 (0-1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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