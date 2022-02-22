Grizu-263 Uzay Takımı Rektör Çufalı ile bir araya geldi

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Grizu-263 Uzay Takımı ve takım danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı ile bir araya geldi.

Ziyarette takım danışmanı ve Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, yaptığı açıklamada takım olarak ülkemizi ve üniversitemizi en iyi şekilde temsil etme için çok çalıştıklarını belirterek, Grizu 263 Uzay Takımı olarak, sürdürülebilir başarılarla yollarına devam edeceklerinin altını çizdi. Prof. Dr. Ekmekçi, "Başarı hikayemiz sürekli gelişmeye devam ediyor. 13 Ocak Falcon-9 Roketi ile başarımız tescillendi. Bu fırlatma gelecek teknolojiler ve yeni ufuklar için yeni bir başlangıç oldu. Bu başarı hikayesinde yola çıktığımız ilk andan itibaren her zaman desteğini yanımızda hissettiğimiz Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya çok teşekkür ediyorum." dedi.

Rektör Prof. Dr. Çufalı ziyarete ilişkin; "Üç yıl boyunca alçak dünya yörüngesinde görev yapması planlanan cep uydumuz ile 500 km'lik yörüngede toplanacak veriler, üniversitemiz bünyesinde kurulan yer istasyonu ile alınmaya başladı. Milli Uzay Hamlesi hedefleri kapsamında ülkemizi yeni nesil uydu geliştirme alanında dünya ile rekabet edebilecek konuma ulaştıran Grizu-263 Uzay Takımını ve danışman hocası Prof. Dr. Bülent Ekmekçi'yi gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Hep birlikte başaracağız" dedi.

Ziyaret takım danışmanı ve öğrencilerine hediye taktimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi. - ZONGULDAK