Grizu-263 Uzay Takımı, NASA'nın desteklediği mini uydu yarışmasında 5'inci kez finalde Türkiye'yi temsil edecek
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Grizu-263 Uzay Takımı, NASA'nın desteklediği mini uydu yarışmasında 5'inci kez finalde Türkiye'yi temsil edecek

09.03.2021 17:11 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:11
Grizu-263 Uzay Takımı, NASA'nın desteklediği mini uydu yarışmasında 5'inci kez finalde Türkiye'yi temsil edecek

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı, ABD'de yapılacak Cansat Competition Model Uydu Yarışması'nda 5. kez finale kalmaya hak kazandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı, ABD'de yapılacak Cansat Competition Model Uydu Yarışması'nda 5. kez finale kalmaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Grizu-263 Uzay Takımı'nın, Amerikan Uzay Kurumunca (AAS), Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) sponsorluğunda düzenlenen "Tasarla-Yap-Fırlat" konseptli yarışmada 5'inci kez finale kaldığı, 11-13 Haziran tarihlerinde ABD'de gerçekleştirilecek yarışmada yeniden Türkiye'yi temsil edeceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, takımın faaliyetlerinin ülkenin uzay bilimleri çalışmaları açısından önemli olduğunu vurguladı. ö-qş

Zonguldak BEÜ'nün dünyanın en prestijli üniversiteleriyle yarışmasının memnuniyetini yaşadıklarını ifade eden Çufalı, şunları kaydetti:

"Grizu-263 Uzay Takımımız uzay çalışmalarıyla ülkemizin ve şehrimizin güçlü bir markası olmaya başladı. Cansat Competition'da 5'inci kez aralıksız olarak adını finale yazdıran Grizu-263, kentin dünyaya açılan bir başarı öyküsünün adı olmuştur. Hedefimiz, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir. Bu vesileyle takımın danışman hocası Prof. Dr. Bülent Ekmekçi ve takım kaptanı Çağla Aytaç Dursun başta olmak üzere takım üyelerini ve bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

Takım kaptanı Dursun da dünya genelinde 100'den fazla üniversitenin yarıştığı yarışmada üst üste 5 kez finale kalmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "CanSat 2021'de de üniversitemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Dünyanın en iyileri arasında zirveyi hedefliyoruz. Başından beri desteklerini esirgemeyen danışman hocamıza, Rektörümüze ve ana sponsorumuz Erdemir'e çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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