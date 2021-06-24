"Grizu-263 Uzay Takımı" ABD'deki model uydu yarışmasına damga vurdu
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"Grizu-263 Uzay Takımı" ABD'deki model uydu yarışmasına damga vurdu

'Grizu-263 Uzay Takımı' ABD'deki model uydu yarışmasına damga vurdu
Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Teknoloji

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı, ABD'de yapılan Cansat Competition Model Uydu Yarışması'nda 4'üncü olmanın gururunu yaşıyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı, ABD'de yapılan Cansat Competition Model Uydu Yarışması'nda 4'üncü olmanın gururunu yaşıyor.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından desteklenen, dünyanın en prestijli model uydu yarışmalarından biri olan Cansat Competition 2021 Yarışması'nda finale kalan Grizu-263, dünyanın birçok üniversitesini geride bırakarak model uydu yarışmasını dünya 4'üncüsü olarak tamamladı.

Geleneksel bir tasarla-yap-fırlat modeli öğrenci yarışması olan CanSat Competition'da ilk 20'deki tek Türk takımı olan Grizu-263, Türkiye'yi bu yıl da başarıyla temsil etti.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürdürülebilirlik açısından başarının önemli olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımız başarılarını korumayı ve birçok alanda çıtayı yükseltmeyi başarıyorlar. Türkiye'den de birçok yarışmacı olmuştu. Bizim takımımız dünya dördüncüsü oldu. Kendilerini tebrik ediyorum." dedi.

Takım danışmanı ve Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Ekmekçi de yarışmanın dünyanın prestijli yarışmalarından biri olduğunu dile getirerek, "2018'den beri derecelerimiz var. İki dünya ikinciliği, iki dünya dördüncülüğü elde ettik. 5 yıllık süreç içinde takdir edilesi başarı hikayemiz oluştu." diye konuştu.

Grizu-263 Uzay Takımı Kaptanı Çağla Aytaç Dursun da elde ettikleri başarılardan dolayı gururlu olduklarını belirterek, "5 yıl önce takımı kurduğumuzda sürdürülebilir başarıyı elde etme sözümüz vardı. En büyük amacımız buydu ve bu amacımızı yeni gelen başarımızla perçinlediğimizi düşünüyorum. Bu yıl dünya üzerinde seçkin üniversitelerden 44 takımın finale kaldığı yarışmayı ilk 20'deki tek Türk takımı olarak dördüncü tamamladık." ifadelerini kullandı.

Salgın sürecinde büyük fedakarlıklar göstererek yarışmaya hazırlandıklarını söyleyen Dursun, büyük emek veren takım arkadaşlarına teşekkür etti.

'Grizu-263 Uzay Takımı' ABD'deki model uydu yarışmasına damga vurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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