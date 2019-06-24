Grizu 263, dünyanın ilk cep uydusunu 2020'de fırlatacak

ABD'de dünya ikincisi olan BEÜ Uzay Takımı, pocket küp projesiyle bir ilki başaracak

ZONGULDAK - Amerika'da düzenlenen uydu yarışmasında bu yılda dünya ikinciliği elde eden BEÜ Grizu 263 takımı, 2020 yılında uzaya fırlatmayı hedefledikleri 5 santimetre çapındaki cep uydusuyla uzaydan dünyayı görüntülemeyi hedefliyor. Projenin hayata geçmesiyle birlikte cep uydu dünyada bir ilk olacak ve katma değeri yüksek olması sebebiyle de Türkiye'nin önemli projeleri arasında yer alacak.

Amerikan Uzay Kurumu tarafından düzenlenen Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin desteklediği 'Tasarla-Yap-Fırlat' konseptli CanSat uydu yarışmasına 3 yıldır katılan Grizu-263 uzay takımı, 14-16 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen bu yılki finallerde, geçmiş başarılarını sürdürerek ikinci kez Dünya 2'ncisi oldu.

Grizu-263, 100 üzerinden 96,355 puan ile Dünya ikinciliğini elde ederek Türkiye'yi ve BEÜ'yü bir kez daha gururlandırmış oldu. Grizu 263 ekibi "Başarı Tesadüf Değildir" sloganıyla Tahir Karauğuz Konferans Salonu'nda söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşi öncesi açılış konuşmasında konuşan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, "Üniversitelerin belli stratejilerinin olması gerekiyor. Kendilerine bir yol çizmeleri bu yolda mesafe almaları gerekiyor. Üniversitelerin ve şehirlerin hedef ve stratejileri birbirleri ile örtüşürse çok daha etkili olur. Biz burada aslında Zonguldak büyük bir potansiyel. Aslında biz çok farkında değiliz ama rakamlardan baktığımızda dış gözlemcilere baktığımızda Zonguldak öyle ihmal edilebilecek bir varlık değil. Burada bir bütün organizasyon içerisinde belli hedeflere yol alınması gerekiyor. Böyle olursa ulaşılan güzelliklerin çapı da bizim baştan bu tarafa yapmaya çalıştığımız şey şehre bir strateji bir amaç kazandırmaktır" dedi.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı ise, "Grizu 263 takımımızın bu yılki dünya ikinciliği bizi ziyadesiyle memnun etti. Çünkü yukarılara tırmanmak kolaydır ama orada durmak, orada bir yer edinmek çok daha zordur. Bizim takımımız da bunu başarıyor" diye ifade etti.

"Emeğinizi ortaya koyduğunuzda başarı her yerden çıkar"

BEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu da başarının belirli yerlerden çıktığı yönündeki bazı ön yargıların da Grizu 263 takımı sayesinde kırıldığını belirterek şöyle dedi:

"Onlar elde ettikleri başarı ile üniversitemizin ismini Türkiye'ye duyuruyorlar. Ben kendimi onlara borçlu hissediyorum. Onlara teşekkür etme gereği duyuyorum. Onların başarısı sayesinde ülkemizde bir ön yargıyı da kırmış oluyoruz. Geçtiğimiz senelerden bu yana. Bazen insanların kafasında 'sanki başarı hep belli yerlerden çıkar' şeklindeki ön yargı da kırılmış oldu. Halbuki emeğinizi, mücadelenizi ortaya koyduğunuzda başarı her yerden çıkar. Onlar da bunu gösterdikleri için hakikaten bir çok kapıyı araladılar." Dünyanın ilk cep uydusu olacak

2009 yılında İTÜ tarafından fırlatılan uydunun varlığını hatırlatan Grizu 263 takım kaptanı Muzaffer Duysal, ancak kendilerinin hazırladığı pocket küp projesinin (cep uydusu) ebat olarak daha küçük olduğuna dikkat çekti. 2020 yılında Amerika veya Yeni Zellanda'dan fırlatılması hedeflenen projenin Türkiye'ye katma değeri yüksek ürünler kategorisinde büyük katkı sağlaması bekleniyor.

BEÜ Teknopark'ı aracılığıyla projenin ticarileştirilmesinin hedeflendiğinin altını çizen Duysal, kurulacak yer istasyonu hakkında da bilgi verdi. Duysal, "Aslında 15 kişilik yapabildiğimiz bir işi aslında süreci genişleterek 33 kişiye yükselttik. Daha fazla öğrenciyi dahil ederek daha fazla öğrencinin bu süreçte yer almasını hedefledik. Bunun dışında mentörlük sistemini getirdik. Geçen yıl Amerika'da dünya ikincisi olan arkadaşlarımız bu seneki yeni gelen arkadaşlarımıza mentörlük yaptı. Pocket küp, cep uydusu yapıyoruz. 5 santimetrelik bir uydu tasarlıyoruz. 2020 yılında Amerika veya Yeni Zellanda'dan uzaya fırlatılacak. 500 kilometrelik yörüngede üç yıl kalacak. Erdemir Can-Sat yarışmasında olduğu gibi pocket küp projesinde de tek sponsorumuz bizi olabildiğince destekliyorlar. Buradan özel teşekkür ediyoruz. Gerçekten hep yanımızdalar. Pocket küp projesi takvim ile eş değer gidiyor. 2020 yılında fırlatılması hedefleniyor. Fırlatıcı firma ile anlaşması imzalandı. 2020 yılının yaz aylarında üniversitemizin uzayda bir uydusu olabilecek. Bunun dışında pocket küp projesinde yer istasyonu kuracağız. 500 km yörüngedeki bütün uyduları dinleyebilecek bir alt yapıya sahip olabilecek yer istasyonu olacaktı. Bunun tasarımları gerçekleştirildi. Siparişleri verildi. Üniversitemizin birimlerinden de destek alıyoruz. Çalışmalarımız son derece iyi gidiyor" dedi. Türkiye'ye katma değer sağlayacak proje

5 santimetre çapındaki cep uyduyla dünyadaki görüntülerin otonom bir şekilde aktarılacağının altını çizen Duysal, "Pocket küp çalışmaları tamamlandı. Yavaş yavaş üretime geçeceğiz. O takvimde de bir aksama yok 2020 yılında uzaya fırlatacağız. Türkiye'de uzayda uydusu bulunan ikinci üniversite olacağız. 2009'da İTÜ ilk uyduyu fırlatmıştı. Ama bizim uydumuzun şöyle bir avantajı olacak. Onların gönderdiği uydu ile bizim uydumuz birebir değil. Biz Türkiye'deki en küçük uyduyu göndereceğiz. Beş santimetreye beş santimetre olacak. Bu çaptaki bir uydunun üreteceği güç sınırlı olacağı için dünyada da sayılı projelerden birisi olacak. Hedefimiz görüntü almak. Dünyanın görüntülerini 5 santimetrelik bir uyduyla uzaydan otonom bir şekilde almayı hedefliyoruz. Bunu başardığımız zaman dünyada ilk olacağız. Bu da bu işin ticarileştirilmesi ve bu beceriye ticari boyut kazandırıp katma değeri yüksek olan uzay alanında ticarileştirilmesini hedefliyoruz. Bunu da üniversitemizin Teknopark'ından doğru gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Baktığınız zaman hep uzay projelerinde geriden geldiğimiz söylenir. Pocket küp projesi gerçekten öncü bir proje. İki yıl içerisinde başarıldığı takdirde gerçekten ülkemiz adına çok önemli sonuçlar doğuracak bir proje" dedi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin adı uydu ve uzay çalışmalarıyla ulusal hem de uluslararası çapta öne çıkmış oldu. Ekip; ismini maden faciasında ölen 263 işçiden aldı

3 Mart 1992 tarihinde, Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki taş kömürü maden ocağında zincirleme grizu patlamaları meydana geldi. Bu patlamalar, taş kömürü madenciliği tarihinin en büyük felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Üniversite öğrencileri, olay sırasında hayatlarını kaybeden 263 madencinin anısını yaşatmak için takımlarına Grizu-263 ismini verdiler. Sloganlarının "Madenin derinliklerinden, uzayın derinliklerine" olduğunu ifade eden takım; hedeflerinden birinin de 263 madencinin isimlerini göklerde yaşatmak olduğunu açıkladı. Bu sebeple uzaya fırlatılacak olan cep uyduya 263 işçinin de isminin yazılacağı öğrenildi.

Uydu'nun 2019 yılı içerisinde tamamlanıp, 2020 yılında ise 500 km. yörüngeye yerleştirilmesi ve en az 3 yıl görev yapması planlanıyor.

Kaynak: İHA