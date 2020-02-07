Griple mücadelede 'ozon terapi' önerisi

07.02.2020 11:18 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:18

Grip salgınından korunarak bağışıklığı güçlendirmek için ozon tedavisinin oldukça faydalı olduğunu belirten Dr. Tansel Turan, "Kişi herhangi bir salgın hastalığa yakalanmadı ise ozon tedavisi bağışıklık sistemini güçlendirici ve mikrop öldürücü etkileri ile hastalığa yakalanmasını engelleyecektir" dedi.

Son günlerde dünya genelinde endişe yaratan koronavirüs ve mevsimsel virüslere dikkat çeken Medicana Çamlıca Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi'nden Dr. Tansel Turan, ozon terapinin etkilerini anlattı. Grip salgınından korunmanın ilk kuralının bağışıklığı kuvvetlendirmek olduğunu ifade eden Dr. Tansel Turan, "Düzenli beslenme, sıvı alımının artırılması, grip aşısı olmak mümkün olduğunca toplu yaşam alanlarından uzak durmak gibi birçok önlemi artık hepimiz biliyoruz. Ancak zaman zaman yeterli olmayabiliyor. Özellikle çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanlar için hastalığın içerdiği riskler ve komplikasyonlar şiddetli semptomlara neden olabiliyor. Bu noktada grip gibi salgınlardan korunmak için bağışıklığı güçlendirmek önemli bir fayda sağlayabiliyor. Bu noktada da ozon tedavisi ile oldukça güzel sonuçlar alıyoruz. Eğer herhangi bir salgın hastalığa yakalanmadı ise ozon tedavisi, kişinin bağışıklık sistemini güçlendirici ve bakteriosidal/virosidal (yani mikrop öldürücü) etkileri ile hastalığa yakalanmasını engelleyecektir. Gribal bir hastalığa yakalandı ise kişi bu defa aynı etkilerle hastalığı yenmeyi, analjezik ve antienflamatuar etkileriyle hastalığı kolay atlatmasını sağlayacaktır. Ozonun doku oksijenlendirmesini arttırıcı, dolaşımı düzenleyici ve antioksidan etkileri tedaviyi ve kişiyi güçlendirecektir" diye konuştu.

OZON TERAPİNİN FAYDALARI

Ozon terapinin doku ve hücrelerin oksijenlenmesini artırdığını ifade eden Dr. Tansel Turan tedavinin faydalarını şöyle sıraladı:

"Alyuvarların (kandaki kırmızı oksijen taşıyan hücrelerin) elastikiyetini artırarak kılcal damarlardan geçişini hızlandırarak oksijen eksikliğini giderir. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve böylece vücudun enfeksiyonlara karşı direncini arttırır. Ayrıca dezenfeksiyon ve antimikrobik özelliği ile bakteri, virüs ve mantarları öldürür. Kanın kıvamını azaltır, akışkanlığını sağlar. Damar duvarındaki plakların yumuşamasını ve küçük kan damarlarındaki tıkaçların çözülmesini sağlayarak kan dolaşımını düzenler. Damar duvarına olan etkisiyle tansiyonun normalleşmesini sağlar. Hızlı büyüyen kanser hücrelerinin çoğalmasını ve yayılmasını engeller. Kanser hücreleri üzerindeki etkisini tümör hücrelerinin zarlarını parçalayarak ve bağışıklık sistemi üzerinden etki ederek çoğalmasını ve yayılmasını engeller. Dokulardaki oksijen ve metabolik dengeyi sağlayarak kemoterapi ve radyoterapi gibi klasik kanser tedavilerine doku duyarlılığını arttırarak etkinliğini güçlendirir, yan etkilerini aza indirir. Hücre içi solunumunu hızlandırarak, hücrenin fonksiyonları için gerekli enerji olan ATP'nin üretimini arttırır. Daha enerjik ve fonksiyonel bir vücut oluşturur. Karaciğer hücrelerini aktive ederek, böbrek süzmesini ve cildin detoks edici özelliğini arttırarak, vücudumuzdaki kimyasal maddelerin (Kronik kurşun, cıva gibi ağır metal zehirlenmeleri, böcek öldürücüler, ilaç atıkları, asidik maddeler, tarım ilacı kalıntılarının atılmasını hızlandırarak) temizlenmesine yardımcı olur. Vücudumuzdaki doğal ağrı kesicilerin açığa çıkmasını sağlayarak ağrı kesici özellik gösterir."

CİLT GÜZELLİĞİNDEN SAÇ DÖKÜLMESİNE

Ozon Terapi birçok hastalıkta tedavi edici veya mevcut tedaviyi destekleyici yöntem olarak başarı ile kullanıldığını anlatan Dr. Tansel Turan, şöyle devam etti:

"Herhangi bir hastalığı olmayan kişilerin ameliyata hazırlanmasında, doku ve organ oksijenlenmesinin artırılması, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, kan dolaşımının düzenlenmesi, doku iyileştirilmesinin hızlanmasının sağlanmasında kullanılır. Cilt bakımı ve güzelliği, vücudun sıkılaştırarak forma girmesi, diri bir görünüm kazanması, göğüslerde dikleşme, göbek çevresi ve gıdık yağlarının eritilmesinde etkinliği kanıtlanmıştır. Yorgunluğa bağlı gözaltı torbalarının ve morluklarının giderilmesinin sağlanmasında etkilidir. Bölgesel zayıflama, metabolizmayı hızlandırarak yağ yıkımını artırmada etkilidir. Akne ve selülit tedavisinde başarılı sonuçlar elde edilir. Dolaşım bozuklukları ve damar tıkanıklıklarının tedavisinde, saç dökülmesinde, geriye yaşlanma ve yeniden canlanma, deri hastalıklarında, egzama, sedef ve mantarları öldürdüğünden bunların sebep olduğu deri enfeksiyonlarını tedavi eder. Ter kokularını önler. Daha temiz, daha yumuşak yenilenmiş bir cilt sağlar. Bölgesel kan dolaşımını artırır. Kan, lenf ve deri hücrelerine nüfus eden ozon sayesinde dokuların iyileşmesi ve kendini yenilemesi hızlanır."

Kaynak: DHA