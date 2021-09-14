Gripken aşı olunur mu? Nezleyken korona aşısı olunur mu? Hastayken covid aşısı olunur mu?

Gripken aşı olunur mu? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Gripken covid aşısı olunur mu? Nezleyken korona aşısı olunur mu? sorularının yanıtları merak edildi. Pandemi sürecinde aşılama hızla devam ederken konu hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Konu hakkında detaylar merak edilirken Hastayken covid aşısı olunur mu konusunu merak etti. İşte, detaylar.

COVID-19 mRNA aşısı uygulanmaması gereken durumlar hangileridir?

Aşının içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı anafilaksi öyküsü varlığında aşı uygulanması önerilmemektedir. Daha önce yaşanan belirgin bir alerjik reaksiyon varsa aşı uygulamasından önce bu durum sağlık personeline belirtilmelidir. Aşının içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı ya da aşının ilk dozunu takiben anafilaksi dışı akut alerjik reaksiyon öyküsü varlığında, aşının bir sonraki dozu uygulanmadan önce alerji/immünoloji uzmanına danışılmalıdır. Diğer tüm aşılarda olduğu gibi yüksek ateş (38ºC ve üzerinde), tablosu netleşmemiş hastalık ve kronik hastalıkların atakları sırasında aşının uygulanmasının bir süre ertelenmesi önerilmektedir.

GRİPKEN AŞI OLUNUR MU?

Koronavirüs aşısı hakkında aktarılan detaylar göz önüne alındığında, gripken aşı olmanın sakıncalı bir durum olmadığı görülüyor.

Kimlere COVID-19 mRNA aşısı önerilmemektedir?

COVID-19 mRNA aşısı; COVID-19'u geçirmekte olan kişilere, 30 gün içerisinde COVID-19'u geçirmiş (PCR testiyle doğrulanmış) kişilere ve aşının uygulanmasından önceki 10 gün içerisinde doğrulanmış bir COVID-19 vakasıyla temas etmiş kişilere uygulanmamaktadır.

COVID-19 mRNA aşısının yan etkileri var mı?

Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir. Klinik çalışmalarda COVID-19 mRNA aşısı sonrası bildirilen yan etkiler genellikle yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, aşı uygulanan bölgede ağrı/kızarıklık/şişlik, halsizlik, bulantı, lenfadenopati (lenf bezlerinin büyümesi) şeklindedir. COVID-19 mRNA aşısının ciddi alerjik reaksiyona neden olma olasılığı çok düşüktür. Aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.

Aşı sonrası sık rastlanan yan etkilerle karşılaştığımda ne yapmalıyım?

Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlar şunlardır:

- Aşı uygulanan bölgede ağrı, şişlik, kızarıklık olduğunda enjeksiyonun yapıldığı kola yüksekte olacak şekilde pozisyon verilmelidir. Soğuk uygulama yapılmalıdır. Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

- Yorgunluk hissediliyorsa istirahat edilmeli, yeterli sıvı alınmalıdır.

- Hafif ateş, titreme ve/veya kas ve eklem ağrısı varsa istirahat edilmeli, yeterli sıvı alınmalıdır. Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

- Baş ağrısı varsa parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

- Kusma, ishal varsa bol sıvı alınmalıdır. Beslenme şekli ishal diyetine uygun olarak düzenlenebilir. Sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma görülüyorsa hekime başvurulmalıdır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.

Zatürre aşısı oldum, COVID-19 aşısı da olmama gerek var mı?

Zatürre (pnömokok) aşıları COVID-19'a karşı koruma sağlamamaktadır. Dolayısıyla COVID-19'a karşı korunabilmek için ona özel üretilmiş COVID-19 aşısının uygulanması gerekmektedir.

Grip aşısı oldum, COVID-19 aşısı da olmama gerek var mı?

Grip (mevsimsel influenza) aşıları COVID-19'a karşı koruma sağlamamaktadır. Dolayısıyla COVID-19'a karşı korunabilmek için ona özel üretilmiş COVID-19 aşısının uygulanması gerekmektedir.

COVID-19 aşıları dışındaki aşılar COVID-19'dan korunmaya yardımcı olur mu?

COVID-19 aşıları dışındaki aşıların COVID-19'a karşı koruduğuna dair kanıt yoktur.

Grip ve/veya zatürre aşısını yeni yaptırdım. COVID-19 aşısı olabilir miyim?

Grip ve/veya zatürre aşısı olduktan en az 2 hafta sonra COVID-19 aşısı olabilirsiniz.

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