Gripin, sevenleri ile Tuzla'da buluştu - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gripin, sevenleri ile Tuzla'da buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin
Gripin, sevenleri ile Tuzla'da buluştu

Ünlü rock grubu Gripin, Tuzla Belediyesi Kültür-Sanat Etkinlikleri kapsamında sevilen şarkılarını Tuzla'da söyledi.

TUZLA (İHA) - Ünlü rock grubu Gripin, Tuzla Belediyesi Kültür-Sanat Etkinlikleri kapsamında sevilen şarkılarını Tuzla'da söyledi. 2 Saat süren konserde, Tuzlalı müzikseverler keyifli anlar yaşadı.

Tuzla Belediyesi, Kültür-Sanat Etkinlikleri 'ne devam ediyor. Bu kapsamda ünlü Rock Grubu Gripin, sevilen şarkılarını Tuzla'da seslendirdi. Görevliler, Tuzla Sahil Tören Alanı'nda gerçekleştirilen konser öncesinde, 18 yaş üstü katılımcıların Koronavirüs aşılarının tam olmasını, aşısı olmayanların ise son 48 saatte alınmış negatif PCR testlerini kontrol ettiler. Şartları sağlamayan katılımcıların konser alanına girişlerine ise izin verilmedi. 2 saat süren konserde, müzikseverler Gripin'in sevilen şarkılarını hep birlikte söylediler. Işık gösterilerinin de yapıldığı konserde keyifli anlar yaşandı.

Konser öncesinde açıklamalarda bulunan Gripin grubunun üyeleri, "Tuzla'daki heyecanın farkındayız. Konserin çok güzel geçeceğine inanıyoruz. Seyirciyi, coşkuyu, sahneleri çok özledik. Umarım tekrar o günlere dönmek zorunda kalmayız. Eğer tedbirlere uyarsak, dikkat edersek böyle bir şeye gerek kalmayacak. Organizasyonda emeği geçenlere ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya teşekkür ederiz" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adnan Menderes Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Cansu Dere İrem Derici Burak Yamantürk Özge Özpirinçci
Spor Balotelli Cristiano Domagoj Vida Hamit Altıntop Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gripin, sevenleri ile Tuzla'da buluştu - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 01:44:17. #1.17#