Gripin'in İlk Turnesi Avusturalya'da

5 yılın ardından, kendi deyimleriyle 'olgunluk' eserleri olan "nasılım biliyor musun?" albümüyle geri dönen Gripin, Marmara Park AVM ziyaretçilerini coşturdu.

"İLK TURNE AVUSTURALYA'DA"

Konser öncesi sevenlerine hoş geldin diyen Gripin yeni albümlerinin ilk turnesini Avusturalya'da gerçekleştireceklerini söylerken, albümün ilk klipini de "Acemisiyim Mutluluğun" şarkısı için çekeceklerini müjdeledi.

2000'li yıllarda Türkiye'de yaşanan rock patlamasının en önemli gruplarından biri olan Gripin, aradan geçen süre boyunca müzik üretimini durdurmadı. Kendilerini yansıtan besteleriyle de gündem oluşturmayı başaran grup, "nasılım biliyor musun?" albümünü dünyayı etkileyen olayların hissettirdiklerinden esinlenerek yaptıklarını ve tüm yaşanmışlıkların sorgulanarak dinleyicilerinin bir kendine dönüş, kendini sorgulama, bilme, yeniden tanışma durumunu hissetmelerini istediklerini belirtiyorlar.

Türkiye'nin ilk "galaksi" temalı alışveriş merkezi olan Marmara Park, 100 bin metrekare kapalı alandaki 4 katta, 250 mağaza ile hizmet veriyor. Marmara Park AVM'nin, dünyanın en iyi gayrimenkul projelerinin belirlendiği Mipim Ödülleri'nde 'En İyi Alışveriş Merkezi' kategorisinde birincilik ödülü de bulunuyor.