gripin - Elini Korkak Alıştırma

gripin'in, Avrupa Müzik etiketiyle yayımlanan "Elini Korkak Alıştırma" isimli şarkısı, video klibiyle MuzikPlay Dailymotion kanalında.

Söz: Birol Namoğlu, Haluk Kurosman

Müzik: Haluk Kurosman, Birol Namoğlu, Murat Başdoğan

Düzenleme: gripin, Haluk Kurosman

Yönetmen: Umut Uslu

Şarkı Sözleri:

İnanır mısın dünya, geçen gece

Sen dönerken rastladım kendime

Gözler aynı göz, bakışlar derbeder

Çok selamı varmış özleyenlere

Tövbeler etmiş, hala bırakamamış seni

Son bir çare sakal bırakmış

Tanınmamak için, kendi kendine

Dur be dünya, zaten canım sıkkın

Dönme dünya ne olur

Bırak çıksın çivim

Umrunda değil kimsenin

Bir kadeh daha doldur be dünya

Zaten canım sıkkın

Dönme dünya ne olur

Bunca yılın hatırına

Sorma doldur be dünya

Elini korkak alıştırma

İnanır mısın dünya, geçen gece

Sen dönerken rastladım kendime

Sözler aynı söz, sussa ne fark eder

Birer aşk ısmarlamış yolluk niyetine

