Gripin, 13 Ağustos'ta konser verecek
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Gripin, 13 Ağustos'ta konser verecek

Gripin, 13 Ağustos'ta konser verecek
Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk - Haberler | Güncel

Pop rock müzik grubu Gripin, "%100 Music Sunar: Park'ta Rock" konserlerinde sahne alacak.

Pop rock müzik grubu Gripin, "%100 Music Sunar: Park'ta Rock" konserlerinde sahne alacak.

Bu yıl 22. yılını kutlayan grup, 13 Ağustos'ta KüçükÇiftlik Park'ta konser verecek.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda oturma düzeniyle gerçekleşecek etkinlikte, alternatif rock müzik grubu Yaşlı Amca da sahne alacak.

Epifoni ve URU ortak organizasyonuyla hayata geçen Park'ta Rock konserleri kapsamında 9-10 Temmuz'da Duman, 30 Temmuz'da Manga, 31 Temmuz'da Pentagram müzikseverlerle buluşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk

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