'Grip ve Kovid-19 aşısı aynı gün yaptırılabilir' önerisi - Haberler
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"Grip ve Kovid-19 aşısı aynı gün yaptırılabilir" önerisi

AA / Sıtkı Yıldız - Haberler | Sağlık

Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile grip aşısının aynı gün veya bir gün aralıklı yapılabileceğini söyledi.

YALOVA (AA) - Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile grip aşısının aynı gün veya bir gün aralıklı yapılabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Arıca, AA muhabirine, gribal enfeksiyon ve Kovid-19'un bulaş yolları, etki mekanizmaları ve semptomları açısından birbirine yakın olduğunu anlattı.

Gribal enfeksiyonun geçen yıl neredeyse hiç görülmediğini dile getiren Arıca, "Bunun en önemli etkeni de maske taktık, mesafeye ve hijyene uyduk. Bir de evin içindeydik, dışarı çok çıkmadık. Ancak okulların, üniversitelerin açılması ve kapalı ortamların olmasından dolayı bu yıl geçen seneye göre daha fazla gribal enfeksiyon bekliyoruz." dedi.

Grip semptomlarının Kovid-19 ile aynı olduğunu, burun akıntısı, hapşırma, ateş ve halsizlik gibi belirtiler görüldüğünü aktaran Arıca, şöyle devam etti:

"Ailelerden ricamız, çocuklarında herhangi bir semptom varsa en az iki gün okula göndermesinler. Kovid mi, gribal enfeksiyon mu, ilk günlerde bunu ayırt edemiyoruz. Gribal enfeksiyon bile olsa tüm sınıfa bulaştırma durumu olabilir. Kovid-19 ise bu, gribal enfeksiyona göre 4 kat daha fazla bulaşıyor, 10 kat daha fazla hastaneye yatış öyküsü olabiliyor. Bu nedenle her iki viral enfeksiyonda da korunma, mesafe, hijyen ve en az iki gün çocuğu okula göndermemek gerekiyor. Buna dikkat ettiğimiz zaman da aslında yayılımı engelleyebiliriz."

"İkisi de canlı aşı değil"

Prof. Dr. Arıca, gribal enfeksiyona karşı yapılan grip aşısının Türkiye'ye geldiğini ancak henüz eczane ve hastanelere ulaşmadığını kaydetti.

Grip aşısını risk grubunda olan 6 ay ve üzerindeki çocuklara, erişkinlere ve 65 yaş üzerinde kronik rahatsızlığı bulunanlara önerdiklerini dile getiren Arıca, şu bilgileri paylaştı:

"Özellikle 'Grip aşısı ile koronavirüs aşısı arasında süre kısıtlaması var mı?' diye soruluyor. Herhangi bir kısıtlama yok çünkü ikisi de canlı aşı değil. Genellikle canlı aşılar arasında 1 ay veya 28 gün geçmesi gerekiyor ama koronavirüs ile grip aşısı arasında herhangi bir zaman bırakmaya gerek yok. Aynı gün veya bir gün arayla olabiliriz. Grip aşısı genellikle eylül ayından ocak, şubat ayına kadar 6 ay ve üzerindeki herkese vurulabilir. Bu aşıyı özellikle kronik rahatsızlığı, böbrek, kalp yetmezliği, nörolojik hastalığı olanlara, sürekli ilaç kullananlara, 65 yaş ve üzeri veya sürekli enfeksiyon geçiren kişilere öneriyoruz. Koronavirüs aşıları da şu an 12 yaş ve üzeri kişilere yapılabiliyor."

Arıca, gerek Kovid-19 gerekse grip aşısında ilk 24 ila 48 saat içinde şişlik, kızarıklık, halsizlik gibi etkilerin her 10 kişiden ikisinde görülebildiğini belirtti.

Aynı gün iki aşının yapılması halinde etkilenme süresinin daha kısa olabileceğini vurgulayan Arıca, "Aynı gün vurdurdukları takdirde iki koruma sağlanarak kısa vadede yan etkileri geçecektir. Bilim insanları olarak bunu öneriyoruz ve bunun faydalı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

AA / Sıtkı Yıldız - Son Dakika Haberleri
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