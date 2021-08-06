Grip semptomlarında izole olunmalı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Grip semptomlarında izole olunmalı

Grip semptomlarında izole olunmalı
Bültenler - Haberler | Güncel

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Dahiliye Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ayhan Levent, gribal enfeksiyon belirtilerinin Covid-19 belirtileri ile benzerlik gösterdiğini belirterek uyarılarda bulundu.

Uzmanlar, bu dönemde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğine de dikkat çekiyor.

"Kişide gribal enfeksiyon belirtileri varsa Covid-19 olma riski akılda tutulmalı, yakın çevreye bulaştırmama adına izole kalınmalıdır" uyarısında bulunan Yrd. Doç. Dr. Ayhan Levent, "Bu sayede çalışma arkadaşları ve beraber yaşanılan kişiler korunmuş olur. Evde izolasyonda mümkünse tek başına bir odada vakit geçirip kullanılacak lavabonun ayrılması ve odanın uygun şekilde sıkça havalandırılması gerekir. Test yapılana kadar hastalık şüphesi olan kişiler odadan maskesiz çıkmamalıdır. Sağlık Bakanlığı'nın önerisine göre; ateş, öksürük, nefes darlığı, kas ağrısı, baş ağrısı, ishal, tat ve koku almada azalma belirtilerinden en az iki tanesi varsa kişiye Covid-19 tanısına yönelik test yapılabilir. Bu şikayetleri olan kişiler vakit kaybetmeden en yakın sağlık kurumuna gitmelidir." diye konuştu.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek önemli

Sağlıklı ve dengeli beslenmenin, fiziksel aktivite ve düzenli uyku ile beraber bağışıklık sistemini güçlendirdiğinin kanıtlandığını kaydeden Yrd. Doç. Dr. Ayhan Levent, "Tüketilecek gıdaların protein, lif, vitamin, mineral ve antioksidanlardan zengin olması dengeli beslenme yönünden büyük önem taşıyor. Sebze ve meyve alımı ön planda tutulmalı, haftada iki gün balık, mümkünse her gün yumurta, peynir ve kuru baklagil tüketilmeli. Bunların yanı sıra yeterli su tüketiminin sağlanması ve günlük beslenmede zeytinyağı kullanılmasını öneriyoruz." dedi.

Doktor önerisi ile takviye alınmalıdır

Tetkik yapılmadan ek takviye edici vitamin ve mineral alınmaması gerektiğini vurgulayan Dahiliye Uzmanı Dr. Ayhan Levent, "Son 6 ay içinde yapılan kan tetkikleri yoksa aile hekiminden veya dahiliye hekiminden kan tahlili istenip mineral veya vitamin eksikliği olması durumunda uygun doz ve sürede vitamin ve mineral replasmanı hekim tarafından yapılmalıdır." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

'Yoğun bakımdaki genç hastaların yüzde 100'ü aşısız'
'Yoğun bakımdaki genç hastaların yüzde 100'ü aşısız'
Son Dakika: Türkiye'de 5 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 108 kişi vefat etti, 24 bin 297 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 5 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 108 kişi vefat etti, 24 bin 297 yeni vaka tespit edildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı olmayanlardan otobüse binerken ya da sinemaya girişlerde PCR testi istenebilir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı olmayanlardan otobüse binerken ya da sinemaya girişlerde PCR testi istenebilir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Hulusi Akar Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Onur Akay Cem Yılmaz Şahan Gökbakar
Spor Metin Oktay Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Grip semptomlarında izole olunmalı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 12:30:21. #1.15#

title