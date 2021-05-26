Grip Nedir ve Neden Olur? Grip Belirtileri, Tanısı ve Tedavisi

Grip influenze hastalıklarından bir tanesidir.

Grip influenze hastalıklarından bir tanesidir. Bulaşıcı bir hastalık olan grip hastalığı çoğu zaman soğuk algınlığı ile karıştırılmaktadır. Grip hastalığı belirli bir yaş grubunu önemli ölçüde etkileyebilir. Grip hastalığı tedavi seçenekleri de geliştirilmiştir.

Grip Nedir?

Grip hastalığı influenze adında ki virüsün neden olduğu bir hastalıktır. Tipik belirtileri ile ortaya çıkan grip hastalığı ateşe de neden olabilmektedir. Grip hastalığının tanısının konulmasında belirtiler önem teşkil etmektedir. Grip hastalığı burun tıkanıklığına ve hapşuruğa neden olan bir hastalıktır. Vücutta pek çok belirti ile ortaya çıktığından dolayı birçok sistemi etkileyebilen bir hastalıktır.

Grip Neden Olur?

1) İnfluenza Virüsü

Grip hastalığına neden olan influenza virüsü bulaşıcı bir virüstür. Bulaşıcı bir virüs hastalığı olduğundan dolayı kişiden kişiye geçen bir hastalıktır. İnfluenze virüsü bulaş özelliği olur ve böylece kişiden kişiye geçerek hasta edici özelliğe sahiptir.

2) Öksürük

Grip olan bir kişi öksürdüğü durumda çevresine grip virüslerini dağıtmaktadır. Bu şekilde de grip olmayan kişiler bu havayı teneffüs ettiklerinden dolayı grip hastalığı gelişebilmektedir. Grip hastalığı ilk olarak bu kişilerde kuluçka olarak sürer ve birkaç gün sonra da grip hastalığı nükseder.

3) Hapşırık

Grip hastalığının bulaşıcılığını arttıran bir diğer neden ise hapşırıktır. Grip hastası bir kişi hapşırdığı zaman bulunduğu bölgeye yine influenza virüslerini salgılar. Bu şekilde grip hastalığını bulaşıcı etkiye sahip olarak diğer kişileri de hasta edebilir.

Grip Belirtileri

1) Terleme

Vücutta terleme ile birlikte başlayan grip bütün gün devam eden bir terleme söz konusu olabilir. Gribin en önemli belirtileri ve diğer hastalıklardan arınması açısından terleme önemli bir belirti olarak görülmektedir.

2) Bitkinlik

Bitkinlik de grip belirtileri arasında yer almaktadır. Vücutta devam eden bir kırılganlık söz konusudur. Bitkinlik önemli görülen bir belirtidir. Gün boyu kişi yatmak ister ve burun akıntısı devam eder.

3) Burun Akıntısı

Grip belirtilerinden bir diğeri ise burun akıntısı olarak bilinmektedir. Burun akıntısı özellikle ilk üç gün devam eder. Burun akıntısı nedeni ile burun kızarıklığı da oluşabilir. Burun akıntısı ve burun tıkanıklığı sürekli olarak devam eder.

4) Kas Ağrısı

Vücutta ki kas ağrıları sürekli olarak devam eder. Özellikle kas ağrısı eklem ağrıları ile de birlikte devam edebilir. Kas ağrısı en sık görülen belirtileri arasında yer almaktadır.

Grip Tanısı ve Tedavisi

Grip tanısı belirtiler ve yapılan kulak burun boğaz kontrolü ile birlikte ortaya konur. Grip tedavisi için birçok tedavi yöntemi vardır. Hem doğal yöntemler hem de diğer yöntemler ile birlikte grip tedavisi uygulanmış olur.

Antibiyotik Tedavisi

Antibiyotik tedavisi en çok uygulanan tedavi yöntemleri arasındadır. Kişiye devamlı olarak verilen antibiyotik ile 1 hafta gibi kısa süre içerisinde grip tedavisi uygulanmış olur. Belirtileri önemli ölçüde azalır.

Burun Spreyi

Grip hastalığı burun tıkanıklığına neden olur. Bundan dolayı burunda daha kolay nefes alınması açısından burun spreyi verilmektedir. Burun spreyi genellikle otrin burun spreyinden oluşur. Hastalığın süresi boyunca gece rahat uyku için burun spreyi devamlı olarak verilir.

Kaynak: Hürriyet