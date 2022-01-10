Grip ile koronavirüsü karıştıranlar eczacılara ve aile hekimlerine koşuyor

ESKİŞEHİR (İHA) - Koronavirüs ile grip semptomlarının benzerliğinden dolayı vatandaşın aile hekimlerine ve eczacılara gösterdiği yoğun talebi değerlendiren Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Metin Kamış, "Grip ve koronavirüsün benzer semptonlar taşımasından dolayı vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekiyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilerde hızlı vaka sayısı artışıyla dikkat çeken Eskişehir'de vatandaş ikilem yaşıyor. Grip ile koronavirüsün benzer semptomlarından dolayı birçok kişi test yaptırmak yerine aile hekimlerine ve eczacılara başvuruyor. Uzmanlar ise vatandaşı test yaptırmaya yönlendiriyor. Son zamanlarda anti gribal ilaçlara talep artarken eczanelerdeki ilaç stokları gün geçtikçe azalıyor.

"GRİP VE KORONAVİRÜSÜN BENZER SEMPTONLAR TAŞIMASINDAN DOLAYI VATANDAŞLARIMIZIN DUYARLI OLMASI GEREKİYOR"

Eczanelere gelen birçok kişinin grip ile koronavirüsü birbirine karıştırdığını belirten Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Metin Kamış, vatandaşları test yaptırmaya yönlendirdiklerini söyledi. Vatandaşları duyarlı olmaya davet eden Kamış, "Son günlerde koronavirüs salgını dışında mevsimsel grip vakaları da görülmektedir. Vatandaşlarımızdan duyarlı olanlar semptomları gördükleri anda hemen test yaptırıyorlar. Benzer semptomlar gösteren grip ve koronavirüs arasındaki bağı kuramayan vatandaşlarımız ise eczanelere ve aile hekimlerine yöneliyorlar. Hem aile hekimleri hem de eczacılar bu tip hastalarımıza test yaptırmaları gerektiğini söylüyor. Şehrimizde artan vaka sayılarının dışında grip vakalarında da artış var. Grip ve koronavirüsün benzer semptomlar taşımasından dolayı vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekiyor" dedi.

(Ali Furkan Çetiner/ İHA)

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