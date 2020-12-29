Grip aşısının yanında zatürre aşısının da yaptırılması önerisi

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, "Gripte ilk atak bu ay başladı. İkinci ve üçüncü atak da ocak ve şubatta gerçekleşebiliyor. Dolayısıyla grip aşısı yaptırmak için hala geç kalınmış değil." dedi.

Yalçın, AA muhabirine, her grip mevsiminde yeni bir aşı formülü belirlendiğini, bunun da ağustos, eylül aylarında üretildiğini söyledi.

İhtiyaca göre ülkelerin aşıyı satın aldığını aktaran Yalçın, "Grip mevsiminin henüz başlangıcındayız. Herkesin grip aşısını yaptırmasını öneriyoruz. Özellikle 65 yaş üstü bireylerin, kronik rahatsızlığı olanların, bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullananların mutlaka grip aşısının yanında zatürre aşısını da yaptırması gerekiyor. Zatürre aşısı da sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak yapılıyor." diye konuştu.

Yalçın, grip ve zatürre aşılarının gribin önlenmesinde etkin rol oynadığını, koruyuculuk oranlarının da yüksek olduğunu vurguladı.

Havanın soğumasıyla grip vakalarının arttığını dile getiren Yalçın, "Gripte ilk atak bu ay başladı. İkinci ve üçüncü atak da ocak ve şubatta gerçekleşebiliyor. Dolayısıyla grip aşısı yaptırmak için hala geç kalınmış değil ancak gribi geçiren birinin aşı yaptırmasına gerek yok. En kısa sürede aşıları tamamlamak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Yalçın, akciğer, karaciğer, kronik böbrek yetmezliği, astım gibi rahatsızlıkları olanlar ile her türlü kanser hastalarının mutlaka grip aşı olması gerektiğini kaydetti.

"Büyük salgınlar aşılarla önlendi"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının da önemine işaret eden Yalçın, şöyle konuştu:

"İnsanlarda aşıya karşı ön yargı, bazılarında aşı karşıtlığı olabiliyor. Tedirgin olacak bir durum yok. Bizi aşıdan başka kurtaracak bir şey yok. Hastalığın ölümcüllüğü ve hastanelerde yer sıkıntısı giderek artırıyor. Aşı olmadan böyle bir hastalığın kısa vadede sonlandırılması mümkün değil. Dünyada, geçmişten günümüze büyük salgınlardan kaynaklanan ölümler aşılar sayesinde önlenebildi. Kovid-19 için de en önemli kurtarıcı aşılar olacaktır."

Bazı ülkelerde Kovid-19 aşılamasının başladığına dikkati çeken Yalçın, toplumun geneline aşı yapılmasının zaman alacağını ancak nüfusun yüzde 60-70'ine uygulandığında virüse karşı sürü bağışıklığının oluşacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız