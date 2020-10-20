Grip aşısında risk grubu öncelikli

19 salgını nedeniyle önemi bu yıl daha da artan grip aşısının, Türkiye'ye 1 milyon 350 bin doz geldiği belirtildi.

COVİD-19 salgını nedeniyle önemi bu yıl daha da artan grip aşısının, Türkiye 'ye 1 milyon 350 bin doz geldiği belirtildi. Ancak henüz aşının uygulanmasına başlanmadı. Sağlık Bakanlığı , aşının hangi kriterlere göre uygulanacağına ilişkin yönerge üzerinde çalışmasını sürdürürken, Türk Eczacılar Birliği (TEB) öncelikli olarak risk grubundaki kişilere aile hekiminin hazırlayacağı reçete ile aşının uygulanmasını bakanlığa önerdi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl talebin daha fazla olması beklenen grip aşısı Türkiye'ye geldi. Aşının geldiğini öğrenen ve yaptırmak isteyen vatandaşlar, eczaneler ve aile sağlık merkezlerinden bilgi almaya çalışıyor. Sağlık Bakanlığı aşının hangi kriterlere göre uygulanacağına ilişkin yönerge üzerinde çalışmalarını sürdürürken, TEB'den bu konuda öneri geldi. TEB Başkanı Erdoğan Çolak, aşının dağıtımı ile ilgili Sağlık Bakanlığı'na önceliğin kronik rahatsızlığı olanlara verilmesi yönünde öneride bulunduklarını söyledi. Çolak, kronik rahatsızlığı bulunanların, 60-65 yaş üstü kişilerin aile hekimlerine giderek reçete yazdırıp bu şekilde eczanelerden aşı talep etmeleri ve eczanelerin de ellerindeki reçete sayısı kadar ecza depolarından aşı istemeleri gerektiğini belirtti. Çolak, "Biz Sağlık Bakanlığı'na, bu aşının yetmeyeceğini, bunun ihtiyacı olanlara adil ve eşit dağıtılması konusunda bir çaba içine girmek gerektiğini söylüyoruz. Biz diyoruz ki, 'öncelikle hiç olmazsa risk grubu yaptırsın'. Bunu da Sağlık Bakanlığı'nın düzenlemesi gerektiğini ifade ediyoruz. Öncelikle bu aşıların sağlık çalışanlarına da yapılması gerekiyor" dedi.

'RİSK GRUPLARI SINIFLANDIRILACAK'Çolak, 1 milyon 350 bin grip aşısının şu anda ilaç firmasının deposunda bekletildiğini belirterek, "Firma ile bugün konuştuk, geldiğini ifade ettiler. Kısım kısım piyasaya vereceklerini söylüyorlar; ancak bu piyasaya verme şekli nasıl olacak bu konuda muallaklık var. Bu konu hakkında Sağlık Bakanının açıklama yapması bekleniyor. O açıklama yapılana kadar aşılar ambarda duracak. Bildiğimiz kadarıyla risk grupları öncelikle ele alınacak, onlar sınıflandırılacak, onların üzerinde yapılacak. Ama şuan Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmış net bir ifade yok. Aile hekimleri de net olarak bilmiyor nasıl yapılacağını. 1 milyon 350 bin kutu aşıyı 20 milyona dağıtamayız. Nasıl dağıtacağız, bunun kıstaslarının koyulması lazım" diye konuştu.'800 BİN KUTU AŞI DAHA GELEBİLİR'Çolak, eylül ayında aşı ile ilgili çeşitli girişimlerde bulunduklarını anlatarak, "Çeşitli ülkelerden aşı miktarları ve fiyatlarını aldık. Halk Sağlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na bildirdik; ancak oradan bize bir dönüş olmadı. Bize Devlet Malzeme Ofisi ile görüşmemiz gerektiği söylendi, yurt dışından aşıların onların vasıtası ile getirileceği ifade edildi. Biz de o bilgileri Devlet Malzeme Ofisi'ne aktardık, kendileri de bizim görüştüğümüz birkaç ülke ile görüşmüşler, bir bağlantı kurmuşlar; ama henüz sonuçlandırmamışlar. Orada da 800 bin kutu aşının olabileceğini ifade ettiler; ama netleşen bir şey yok" ifadesini kullandı.'ÇOK TALEP VAR'Eczacı Aybüke Cansın Güngör, bu yıl grip aşısına talebin çok olduğunu belirterek, "Henüz ilaç depolarına aşının girişi yapılmadı. Çok fazla talep var. Parayla almak isteyen çok hastamız var. TEB'in yaptığı açıklamaya göre aşılar yalnızca aile hekimin yazması ile reçete karşılığında eczaneden karşılanacak. Hasta reçeteyi yazdıracak, daha sonra buraya gelip biz depodan reçete karşılığında aşısını getireceğiz. Yani ücretle satılma durumu söz konusu değil. Önceki yıllarda hastalar eczanelerden ücretli olarak alıyorlardı; ama yine yeterli gelmiyordu aşı. Bu sene de salgından dolayı talep çok daha fazla. Gelen kişilere reçete ile yazılması gerektiğini söylüyoruz. Reçeteyi ilaç deposuna gönderiyoruz. Grip aşısı elimize ulaşmış oluyor, hasta tekrar gidip aile hekimine yaptırıyor. Eczaneler reçete sayısı kadar depodan aşı getirecek. Eczanelerde aşı bulunmayacak. Hastanın risk durumuna göre doktor belirleyecek ve reçetesini yazacak" ifadesini kullandı.- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman UNUTMAZ