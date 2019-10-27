"Grip aşısına gitmişken zatürre aşısı da olun" önerisi

27.10.2019 11:09

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dilek Toprak, "Zatürre aşısı hem yetişkinlerin hem de çocukların olması gereken bir aşı. Bu dönem, grip aşısının vurulma dönemi. Hazır kişi grip aşısı için gitmişken zatürre aşısını da olsun istiyoruz. Aynı anda vurulmasının hiçbir mahsuru yok." dedi.

Prof. Dr. Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşı denilince herkesin aklına çocukların geldiğini ancak yetişkinlerin de olması gereken önemli aşılar bulunduğunu söyledi.

Zatürrenin özellikle 65 yaş üzeri ve çocuklarda sıkça görülen bir hastalık olduğunu belirten Toprak, "Bu hastalık aşıyla önlenebilir. Zatürre aşısı hem yetişkinlerin hem de çocukların olması gereken bir aşı. Bu dönemde daha çok ön planda tutuyoruz. Bu dönem, grip aşısının vurulma dönemi. Hazır kişi grip aşısı için gitmişken zatürre aşısını da olsun istiyoruz. Aynı anda vurulmasının hiçbir mahsuru yok." diye konuştu.

Toprak, zatürre aşısının yılın herhangi bir döneminde aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz yapıldığını ifade etti.

"65 yaş grubundakilerin aşı olmasını istiyoruz"

Bazı vatandaşların zatürre aşısı konusunda çekindiğini vurgulayan Toprak, şunları kaydetti:

"Özellikle 65 yaş gurubundakilerin zatürre aşısı olmasını istiyoruz. Bu yaştakilerin bağışıklık sisteminde zayıflama oluyor. Akciğer, KOAH, bronşit ve kalp hastalığı olanlar gibi bağışıklığı düşmüş kişilere de aşıyı özellikle öneriyoruz ki enfeksiyona karşı koruyuculuğu olsun. Bağışıklık sistemi düşük insanlarda aşının etkinliği daha da fazla olacaktır. Zatürrenin en önemli belirtisi ateş, öksürük, halsizlik, terlemedir. Zamanında doktora başvurulduğunda zatürrenin tedavisi mümkün. Bir de buna cevap vermesi için kişinin bağışıklık sistemi çok önemli. Bağışıklığı zayıf kişiler zatürreyi kolay atlatamıyor."

Prof. Dr. Toprak, özellikle yatağa bağımlı hastalar, kemoterapi alanlar ve iyi beslenmeyenlerin zatürre mikrobuna daha kolay yenildiğine işaret ederek, "Bu kişilerin iyileşmeleri uzun sürüyor. İki çeşit zatürre aşısı var piyasada. İkisini de öneriyoruz. Belirlenen aralıklarda aşı vurulursa yüzde 80 bağışıklık güçleniyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA