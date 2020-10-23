Grip aşısı kimler olabilir? Grip aşısı yan etkileri neler? Grip aşısı ne zaman yaptırılır?
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Grip aşısı kimler olabilir? Grip aşısı yan etkileri neler? Grip aşısı ne zaman yaptırılır?

23.10.2020 17:23 | Son Güncelleme: 23.10.2020 17:26
Grip aşısı kimler olabilir? Grip aşısı yan etkileri neler? Grip aşısı ne zaman yaptırılır?

Soğuk havaların gelmesi ile birlikte grip aşısı tekrar gündeme geldi. Peki, Grip aşısı kimler olabilir? Grip aşısı yan etkileri neler? Grip aşısı ne zaman yaptırılır?

Bu yıl sınırlı sayıda gelen grip aşısı, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen yüksek risk grubundaki kişilere uygulanacak. Peki, Grip aşısı kimler olabilir? Grip aşısı yan etkileri neler? Grip aşısı ne zaman yaptırılır?

GRİP AŞISI KİMLER OLABİLİR?

Grip aşısı 6 aylıktan küçük çocuklara, hamileliğinin ilk 3 ayının içinde bulunanlara ve ciddi yumurta alerjisi ya da aşı içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı ciddi alerji öyküsü olanlara, daha önce herhangi bir mevsimsel influenza aşısı ile ciddi (hayatı tehdit eden) alerji öyküsü olanlara uygulanmamalıdır. Alerjisi olamayan diğer bireyler aşı olabilir.

GRİP AŞISI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Grip aşısı sonrası %15-20 oranında aşı yerinde ağrı, kızarıklık, şişlik oluşabilir. Tüm vücudu etkileyen yan etkiler ise son derece nadirdir (%1'in altında) ve ateş, halsizlik, kas ağrısı gibi yan etkiler (eğer görülürse) aşıdan 6-12 saat sonra başlamakta ve 1-2 gün içinde kendiliğinden geçmektedir. Her biyolojik üründe olduğu gibi grip aşısı uygulanmasından sonra da alerjik reaksiyon görülebilir. Grip aşısı sonrası grip hastalığının görülmesi genellikle tesadüfen olabilir. Grip aşısı teknik olarak inaktive yani ölü bir virüs aşısı olduğundan vücuda canlı virüs verilmediğinden aşıya bağlı grip hastalığı oluşamaz. Aşıların her zaman tam teşekküllü sağlık merkezlerinde veya hekim kontrolünde uygulanması önerilir.

GRİP AŞISI NE ZAMAN YAPTIRILIR?

Her yıl mevsimsel gribe neden olan grip virüsü değişebilmektedir ve grip aşısının içeriği Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir yıl önce salgın yapan virüs tiplerinin belirlenmesi ile geliştirilmekte ve aşının içeriği de bu uygulamaya bağlı olarak her yıl değişmektedir. Aşı, yapıldığı grip sezonu için etkili olmaktadır. Bu nedenle; eskiden geçirilmiş grip hastalığı ya da uygulanmış grip aşısına bakılmaksızın mevsimsel gribe karşı etkin bir korunma sağlanması için her yıl grip aşısı yaptırılmalıdır. Aşının koruyucu etkisi, aşı yapıldıktan iki hafta sonra başlayacağı için aşının en uygun zamanı, gribin sık görülmeye başladığı dönemden hemen öncesidir. Ekim ve Kasım ayları grip aşısının yapılma zamanı olarak tercih edilmelidir. Aşılanmayanlar kişiler ise mart ayının sonuna kadar aşılanabilir. Aşının koruyuculuğu yaklaşık 6-8 ay sürer.

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