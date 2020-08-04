Grileşen çehre yeşille buluştu
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Grileşen çehre yeşille buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehirde oluşan gri çehreyi yeşile çevirmek için başlattığı seferberliğe tüm hızıyla devam ediyor.

Grileşen çehre yeşille buluştu
04.08.2020 18:10 | Son Güncelleme: 04.08.2020 18:24

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehirde oluşan gri çehreyi yeşile çevirmek için başlattığı seferberliğe tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin döneminde yürütülen çalışmalarla son 6 yılda, 5 milyon 500 bin metrekare yeni yeşil alan Gazi şehre kazandırılırken 1 milyon 500 bin ağaç ve çalı dikimi yapıldı.

Göreve geldiği günden bu yana her fırsatta yeşile verdiği önemi dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Yeşil, benim en hassas yanımdır" diyerek harekete geçti. Şahin, yaptığı projeler ve icraatlar ile yeşil adına Türkiye'de ilklere imza attı. Büyükşehir Belediyesi, son altı yılda, 1 milyon 500 bin metrekare park, 4 milyon metrekare orman alanı oluştururken, 1 milyon 500 bin adet ağaç ve çalı dikimi gerçekleştirerek şehrin gri yüzünü adeta yeşile boyadı. Öte yandan 1 milyon 500 bin kişiye doğa ve yeşil eğitimi verilerek daha yaşanır bir dünya ve yeni nesillere sağlıklı bir gelecek bırakmak için bilinçli bir toplum oluşturmayı hedefledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi, bulunduğu bölgeye adeta hayat verdi. 250 dönüme kurulan millet bahçesi, sosyal imkanları, tarzı ve bölge dokusuna kazandırdığı güvenli yaşam alanıyla model oldu. Boş alanı kamulaştıran Büyükşehir, bölge halkının nefesini açtı. Büyükşehir Belediyesi'nin fidanlığından başlayarak, Hobi Bahçesi'ne kadar uzanan alanda, çocuk kütüphanesi, yarı olimpik yüzme havuzu, paten ve kaykay kullanan gençler için skate park, kafeteryalar, mescit, tuvaletler, soyunma ve hakem odası bulunuyor. Profesyonel futbol sahası, basketbol sahası, voleybol sahası ve tenis kordu yapılan alan, koşu ve bisiklet parkurları da eklendi, alanda, çeşitli oyun grupları konuşlandırıldı.

Büyükşehir Belediyesi, yediden yetmişe herkesin "kitaplara rahatça ulaşsın" amacıyla "Kitap Kafeler" kuruldu. Kavaklık ve Düztepe Çamlık Parkı içinde yeni kitap kafeler hizmetler vermeye başlarken, Başkan Şahin'in girişimleriyle Türkiye'de ilk kez alışveriş merkezi yıkılıp onun yerine 160 kapasiteli çift katlı otopark üzerine sosyal donatılarla süslenen meydan ile Çınarlı Kitap Kafe'yi açtı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü parka dönüştürüldü, "Fıstık Parkı" adıyla yeni bir park vatandaşların hizmetine sunuldu. Gaziantep'in simgesi olan fıstık ağaçlarının içerisinde olduğu "Fıstık Park"ı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, önemli bir çalışmanın altına imza attı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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