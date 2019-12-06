Grigoropoulos'u anma gösterisi
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Grigoropoulos'u anma gösterisi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 6 Aralık 2008'de polis kurşunu ile yaşamını yitiren Aleksis Grigoropoulos'un ölüm yıl dönümünü anmak için gösteri düzenlendi.

06.12.2019 18:03 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:04
Grigoropoulos'u anma gösterisi

'ın başkenti Atina'da, 6 2008'de kurşunu ile yaşamını yitiren Aleksis Grigoropoulos'un ölüm yıl dönümünü anmak için gösteri düzenlendi. Başkentin merkezinde toplanan göstericiler parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü. Yunan polisinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Grigoropoulos'u anma gösterisi
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