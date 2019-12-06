Grigoropoulos'u anma gösterisi
Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 6 Aralık 2008'de polis kurşunu ile yaşamını yitiren Aleksis Grigoropoulos'un ölüm yıl dönümünü anmak için gösteri düzenlendi.
06.12.2019 18:03 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:04
Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 6 Aralık 2008'de polis kurşunu ile yaşamını yitiren Aleksis Grigoropoulos'un ölüm yıl dönümünü anmak için gösteri düzenlendi. Başkentin merkezinde toplanan göstericiler parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü. Yunan polisinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü.
Kaynak: AA