Gri Listedeki Tolhildan Kod Adlı Terörist Fecri Demir Öldürüldü
Ağrı'da devam hava destekli operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede yer alan "Tolhildan" kod adlı Fecri Demir olduğu tespit edildi.
TSK tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Ağrı Doğubayazıt kırsalında devam eden hava destekli operasyonlar neticesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı Gri Listesinde yer alan "Tolhildan" kod adlı Fecri Demir olduğu tespit edilmiştir.