Gri Listedeki Tolhildan Kod Adlı Terörist Fecri Demir Öldürüldü

TSK tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ağrı Doğubayazıt kırsalında devam eden hava destekli operasyonlar neticesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı Gri Listesinde yer alan "Tolhildan" kod adlı Fecri Demir olduğu tespit edilmiştir.