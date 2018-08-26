Gri Listedeki Terörist Öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Ağrı Doğubayazıt kırsalında devam eden hava destekli operasyonlar neticesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede yer alan 'Tolhildan' kod adlı Fecri Demir olduğunun tespit edildiğini bildirdi. TSK'dan yapılan açıklamada, "Ağrı Doğubayazıt kırsalında devam eden hava destekli operasyonlar neticesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı 'Gri' listesinde yer alan 'Tolhildan' kod adlı Fecri Demir olduğu tespit edilmiştir" denildi.

(Ahmet Akbuğa/İHA)